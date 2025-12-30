土耳其展示全球首個無人戰鬥機自動編隊飛行技術

土耳其在無人空戰技術方面邁出了重要一步，近日公開展示了先進的無人編隊飛行。土耳其國防公司 Baykar 宣佈，於 12 月 28 日，其兩架 Kizilelma 無人作戰噴射機實現了全球首個完全自主的近距離編隊飛行，這次操作完全依賴人工智能、機載感應器以及飛機之間的即時數據交換，沒有任何人類干預。

專家一直認為，自主編隊飛行是無人機技術中最具挑戰性的難題之一，因為這需要精確的協調和時機把握，特別是在戰鬥機操作的高速環境下。根據 Baykar 的新聞聲明，這一新里程碑使土耳其成為第一個公開進行同步、完全自主飛行的作戰準備無人噴射機的國家。測試於土耳其空域進行，兩架 Kizilelma 無人作戰空中載具以高亞音速緊密編隊飛行。

Kizilelma 是一種尖端的噴射飛機，於 2022 年推出，專為快速、靈活的任務而設計。與傳統的無人機主要集中於監視或有限打擊不同，Kizilelma 針對在敵對環境中的操作、空中格鬥，以及與有人駕駛戰機的協同作戰進行了優化。該飛機具備隱身能力、基於人工智能的飛行控制、長距離通訊鏈接以及內部武器儲存功能，擁有的技術和能力之前僅限於先進的有人駕駛戰鬥機。

Kizilelma 的單發渦輪風扇引擎和約 6,000 公斤的起飛重量，支持從陸基和艦艇起飛。其突出能力是能夠在艦艇上短距離起降 (STOL)，能夠從土耳其海軍的 TCG Anadolu 船上起飛，而無需彈射器。Baykar 的演示飛行需要複雜的算法來管理飛行，機載系統強大，能實現即時導航、障礙物避讓和協同行動，這對於現代網絡化戰鬥和人機協作至關重要。

該國防公司聲稱這一里程碑為先進集群戰術鋪平了道路，包括蜂群作戰、共享支持和信息交換。其他值得注意的無人戰鬥機項目包括美國的 Skyborg 和協作作戰飛機計劃，而中國則在秘密開展其忠誠翼人項目。然而，與 Baykar 不同，其他國家並未進行公開演示。

土耳其的進展突顯了其對本土創新和國防獨立性的重視，並得到了政府的投資支持。Baykar 正在成為複雜無人機技術的主要供應商，Kizilelma 的出口計劃旨在滿足尋求具成本效益的先進空中力量的盟友需求。根據 ArmyRecognition.com 的報導，Kizilelma 項目目前正處於先進飛行測試階段，預計將於 2026 年進入量產。土耳其海軍和空軍將在接下來的 12 到 18 個月內開始實際部署這些飛機，並計劃於 2026 年進行更多的自主飛行演示，包括超視距 (BVR) 戰鬥模擬和聯合有人無人飛行操作。

