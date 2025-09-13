土耳其拘48人包括反對派地區首長 指涉貪腐調查

土耳其共和人民黨的地區首長穆特魯。(穆特魯IG)

土耳其國營媒體報道，當地的檢察官下令拘留48人，他們被指需要配合貪污的調查，當中包括伊斯坦布爾的反對派地區首長。

土耳其國家電視台TRT Haber報道，警察今日（13日）清晨突擊搜查72個地點，搜獲一些文件及拘捕相的的疑犯。他們版指涉及貪污、賄賂以及在招標過程造假等問題。當中包括巴伊拉姆帕夏的地區首長，反對派共和人民黨（CHP）的穆特魯（Hasan Mutlu）。

不過穆特魯在個人社交平台上就表示，自己沒有甚麼可以隱瞞，批評有關的調查只是無根據的政治抹黑行動。土耳其法院在星期一（8日）裁決罷免共和人民黨的領袖。在過去近一年，土耳其政府針對共和人民黨控制的選區作出打擊，並拘捕了數百個共和人民黨成員。

