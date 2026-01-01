新年除夕特別交通及運輸安排一文睇晒
土耳其明起 對持普通護照中國公民免簽
【on.cc東網專訊】土耳其《官方公報》當地時間周三（2025年12月31日）發布總統令，宣布自周五（2026年1月2日）起，對持中國普通護照的公民實行免簽入境政策。
根據土耳其總統艾爾多安簽署的新規，中國旅客在每180天內，免簽停留時間累計不超過90天，適用於旅遊和過境目的。該決定依土耳其《外國人和國際保護法》第18條作出。此舉旨在加強兩國間的貿易和旅遊關係，中國已成土耳其成長最快的旅遊市場之一，華客人數顯著上升。數據顯示，前年赴土耳其的中國遊客增65.1%，達到約41萬人次。
內媒周四（2026年1月1日）從相關出行平台了解到，僅在當日上午，國內飛往土耳其伊斯坦布爾的搜索量比上周增長3.2倍。陝西西安有旅行社經營者指出，土耳其一直是國內出境遊關注度較高的國家，免簽後料迎來較大增長。
