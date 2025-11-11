土耳其檢方以142項罪名起訴伊斯坦堡市長

（法新社伊斯坦堡11日電） 土耳其法院文件顯示，土國檢方今天以142項罪名起訴遭到監禁的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯，檢方求處的最高刑期累計可達2000年以上。

土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，檢方對伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）求處的刑期最高恐達2430年。

這份將近4000頁的起訴書，列出的罪名包括主導組織犯罪、受賄、貪污、洗錢、恐嚇及圍標等。伊瑪莫魯這位廣獲民眾支持的反對派市長，今年3月19日因當局指控涉嫌貪污及協助恐怖組織而遭逮捕。

伊瑪莫魯是土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的主要政敵，他被逮捕後，引發最大在野黨共和人民黨（CHP）強烈抗議，也在土耳其全國掀起2013年以來最嚴重的街頭動盪。

起訴書指控，伊瑪莫魯是一個龐大犯罪網絡的首腦，並「像章魚一樣」四處施加影響力。