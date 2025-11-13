專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
土耳其消防飛機墜毀克羅埃西亞 飛行員罹難
（法新社伊斯坦堡13日電報）土耳其農林部長尤馬克里表示，一架土耳其消防飛機今天在克羅埃西亞墜毀，飛行員罹難。兩天前，土耳其才剛發生一架軍機墜機導致20人喪生的事故。
尤馬克里（Ibrahim Yumakli）在社群平台X發文指出，兩架土耳其消防飛機今天準備返國，途中卻與航管單位失去聯繫，其中一架安全降落在克羅埃西亞某機場，另一架則墜毀。
他寫道：「我國消防飛機的殘骸…已在克羅埃西亞（西海岸的）塞尼鎮（Senj）附近尋獲。」他也向在這場不幸事故中喪生的飛行員家屬致上慰問。
農林部稍早曾在X發文寫道，兩架AT802消防飛機昨天上午離開土耳其，前往克羅埃西亞首都薩格勒布進行維修，但因天候不佳，迫使飛機在克國西部的瑞伊卡（Rijeka）機場過夜。
今天發生事故前幾小時，土耳其才將11日在喬治亞境內墜毀的土耳其軍用運輸機20名罹難軍人的遺體運回國內，該飛機是在從亞塞拜然返回土耳其途中失事。
土耳其人員正在調查事故原因，同時為了預防萬一，已暫停所有C-130運輸機的飛行任務。
