土耳其軍機墜毀喬治亞 機上至少20人
（法新社安卡拉11日電） 土耳其國防部今天表示，一架載有20名乘客與機組人員的土耳其軍用運輸機，從亞塞拜然返航途中在喬治亞墜毀。
國防部在聲明中表示：「我們自亞塞拜然起飛返國的C-130軍用運輸機，已在喬治亞與亞塞拜然邊界墜毀，機上共有20人，包括飛行組員。」聲明並指出，搜救行動仍在持續進行中。
亞塞拜然媒體流傳的驚險畫面顯示，這架飛機墜落時水平旋轉，撞地後冒出濃濃黑煙。
土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）表示，土方正與喬治亞當局合作「前往殘骸地點」，並對「我們的烈士」表達哀悼。
