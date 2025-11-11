土耳其軍機墜毀喬治亞 機上至少20人

（法新社華盛頓11日電） 隨著結束美國史上最長政府停擺的方案即將付諸最終表決，總統川普今天已自行宣布勝利，但這份協議已導致他的對手民主黨人內部產生激烈爭執。眾議院定於明天對一項支出法案進行表決，以解決持續6週的僵局，此前有8名民主黨參議員於昨天在參議院倒戈，站到了川普的共和黨一邊。

法新社 ・ 1 小時前