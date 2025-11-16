土耳其：爭取共同主辦COP31若受挫準備好單獨承辦

（法新社伊斯坦堡16日電） 土耳其外交消息人士今天告訴法新社，土耳其希望主辦明年的聯合國氣候變化大會，並表示如果無法就共同主辦達成共識，已準備好單獨承辦大會。

澳洲和土耳其都爭取成為明年聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31）的主辦國，這場主辦權之爭目前陷入僵局。

主辦權須經共識決定，因此，除非澳洲或土耳其撤回申辦，或在某種程度上同意共同舉辦，否則兩國都將失去主辦機會。相關決定應於目前在巴西貝倫（Belem）舉行的聯合國氣候變化大會上作出。

若無法取得共識，大會將在聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）秘書處所在的德國西部波昂（Bonn）舉行。

該名土耳其消息人士表示，土耳其與澳洲9月在聯合國大會年度會議期間進行場邊磋商，已就共同主辦活動和共同承擔高層會議提出初步提案。

但消息人士透露，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在致土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）函中否決先前協議，表示聯合國規定禁止共同主辦，且擔憂會讓聯合國氣候變化大會的重點偏離太平洋議題。

消息人士表示，安卡拉支持透過善意協商，制定具彈性的安排，以確保COP31順利舉行。

這位消息人士告訴法新社：「土耳其持續主張共同主辦模式，認為這是加強多邊主義的一步，但如果無法達成共識，土耳其也準備單獨主辦會議。」該名消息人士同時表示，艾爾段在回應澳洲總理時也強調此一立場。

巴西已指派代表協助協調澳洲和土耳其的分歧，但外交人士表示，截至目前，雙方在於21日高峰會結束之前達成共識方面毫無進展。

部分觀察人士指出，土耳其與被認為妨礙氣候行動進展的俄羅斯和沙烏地阿拉伯關係密切，恐不利於安卡拉申辦。