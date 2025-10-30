土耳其7層樓公寓倒塌 釀4人喪命

（法新社伊斯坦堡30日電） 土耳其當局今天表示，國內大城伊斯坦堡（Istanbul）附近一座城鎮的一棟7層樓公寓於昨天倒塌，導致2名孩童以及他們的雙親死亡。

這起事件發生於伊斯坦堡以東大約60公里的蓋布澤鎮（Gebze），倒塌公寓附近正在挖掘一條地鐵隧道。

當地媒體指稱，相關當局先前接獲警告，該棟公寓已經出現裂痕。

有數以百計的救難人員投入搜救作業，昨天先發現2位孩童的遺體，今天清晨再尋獲他們父母的遺體。

廣告 廣告

土耳其「今日報」（Birgun）報導，這起公寓倒塌事件再次凸顯建築安全和規劃的不足之處。

土耳其地震頻繁，2023年2月該國東南部地區發生規模7.8強震，當時造成至少5萬500人喪生，其中有許多民眾就是被倒塌的建物壓死。