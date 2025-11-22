在京晤美前國安顧問 何立峰稱經貿是中美關係壓艙石

搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
王毅晤烏茲別克斯坦總統 冀加快發展戰略對接
【on.cc東網專訊】中共中央政治局委員兼外長王毅周五（21日）在烏茲別克斯坦首都塔什干與該國總統米爾濟約耶夫會面。on.cc 東網 ・ 6 小時前
中美兩軍召開磋商會議 商討改進海上軍事安全措施
【on.cc東網專訊】中國海軍周六（22日）公布，中國和美國兩軍周二（18日）至周四（20日）在美國夏威夷舉行2025年度中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議和年度會晤。on.cc 東網 ・ 6 小時前
大鳴大放｜葉玉如：科大有信心辦好醫院學 未來培育兼備創新技術及臨床實力醫生(梁柏晞報道)
【Now新聞台】科技大學早前獲批籌辦本港第三間醫學院，科大校長葉玉如在本台節目《大鳴大放》指，新醫學院會結合醫學與科技，為未來培育掌握創新技術兼備臨床實力的醫生。 科大籌辦的醫學院預計2028年招收首批50名醫科生，首屆畢業生2032年起實習。科大校長葉玉如在本台節目《大鳴大放》指，科大已成為世界頂尖學府之一，具備科研優勢，加上財務穩固，有能力辦好醫學院，新醫學院將會結合科技、人工智能及醫學。葉玉如：「人工智能是可以對醫療方面起了很重要的作用，我們是需要培育面向未來的醫生，而這些醫生不單止有臨床的實力，他還會擁抱科技，他會認識科技，用最先進、最創新的技術來治療病人，我們培育這些醫生，現在就要做。」科大之前未有開辦醫學課程的經驗，葉玉如指，就此有與本地有醫學教育經驗的醫生交流，大學團隊亦有到全球多地取經。葉玉如：「我們去了美國加州大學聖地牙哥分校，我們又去了英國訪問了頂尖的醫學院，我又去了瑞典，我又去了蘇格蘭，所以我們是去不同的醫學院頂尖的醫學院向他們學習，而他們也都非常願意分享，他們在醫學院教育和科研方面的經驗。。」科大未來25年投入逾70億元，籌辦醫學院，與政府出資近乎一比一。葉玉如now.com 新聞 ・ 11 小時前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
網上熱話｜薄扶林燒味小店面臨結業 靠港大內地生一招挽救
小店經營艱難，一間位於薄扶林的燒味小店原本已面臨結業，怎料突然獲一名港大內地生在「小紅書」上推薦，生意變得絡繹不絕。 一名港大內地生最近在「小紅書」發文，指發現港大附近「最好吃的燒鵝飯」，還有燒肉、叉燒、白切雞等，雙拼飯只是30元，相當便宜。網民更特意指老闆沒有給錢宣傳，只是自發推薦。am730 ・ 6 小時前
霍啟山與《封神》「妲己」混血女星現身霍啟仁婚禮同框 傳秘戀逾一年見家長
香港名門霍英東家族再添喜事，霍震霆的細仔霍啟仁（霍啟人、Jeremy）早前與拍拖5年的泰國女友Namfon結婚，在玉龍雪山舉行婚禮，身為「奶奶」的前港姐朱玲玲與身為「老爺」的前夫霍震霆及家庭成員均有出席，見證一對璧人在雪山下終身承諾。而朱玲玲的二子霍啟山是三兄弟中唯一單身，屬城中頂級「鑽石王老五」。惟網上流傳霍啟山疑與俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）現身胞弟的婚禮，隨即有指二人已秘戀逾一年，如今在婚禮上「見家長」，未知會否成為下一位霍家結婚成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【好人好事】紅磡海傍女子墮海 屈臣氏CEO英勇跳海施救 荷蘭來港公幹成救人英雄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《Yahoo新聞》收到讀者報料，前日（19 日）晚上於紅磡海傍懷疑有人墮海，有外籍人士毫不猶豫跳海施救，並成功將遇溺女士救回岸邊。Yahoo新聞 ・ 1 天前
盛品儒遺孀蔡一鳳赴東京過結婚11周年 遇「靈異事件」：真愛從來不怕陰陽兩隔
前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日養和醫院因肝癌病逝，終年48歲。日前（11月19日）係佢同太太蔡一鳳嘅結婚11周年紀念日，身在日本嘅蔡一鳳卻遇上靈異事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
劉小慧罕談舊愛郭晉安「我對得起呢段感情」 曾被傳劈腿蘇志威致分手
鍾慧冰嘅youtube節目《冰姐的花樣人生》邀請90年代人稱「學生情人」嘅劉小慧接受訪問，除咗談及近年小慧學中醫、當年出道原因之外，小慧仲罕有提及同舊愛郭晉安嘅關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前港姐胡家惠曾經歷前夫出軌患躁鬱症 昨宣布第二段婚姻結束：我又回復單身
現年42歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過噚日（20日）佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【惠康】係癲價 澳洲/紐西蘭牛油果 $22.5/4個（即日起至27/11）
惠康集合各款新鮮同優質產品，今個星期有澳洲/紐西蘭牛油果、南非筒裝高甜珍寶藍桑子、韓國富有柿、蘇格蘭牛仔骨、美國尊遜香腸、金鳳泰國頂級香米、出前一丁即食麵、淘大急凍點心、益力多活性乳酸菌飲品、嘉頓餅乾、可口可樂汽水、朝日4罐大罐裝啤酒、刀嘜純正花生油、鈣思寶豆奶同埋維達4D立體壓花4層衛生紙，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 8 小時前
吳婉君捱嘲「復合家暴男」 怒斥：檢討被害人不正常
【on.cc東網專訊】台灣「台8女神」吳婉君今年3月自爆遭恐怖情人趙駿亞家暴，導致身心受創，需要停工休養，未料短短3個月時間就被爆已復合，令全城愕然。東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
將軍澳半新樓平過舊樓！？日出康城個別呎價低寶琳、坑口超過2成
同一區內，樓齡愈新樓價愈高，這本是常見現象。然而，將軍澳一帶出現相反的走勢。位於將軍澳線沿線的日出康城，這個鐵路上蓋項目樓齡最長僅16年，最短則是剛入伙的新樓，但過去一個月的整體成交平均呎價僅為1.24萬元。相比之下，同屬將軍澳線的坑口站蔚藍灣畔、東港城與寶琳站新都城，樓齡達20至30年，但近一個月的平均成交呎價分別1.44萬、1.31萬元及1.29萬元，均比日出康城高出約4%至16%。本文整合3個原因，分析將軍澳區鐵路項目，為何出現這個反常的現象。28Hse.com ・ 1 天前
世界盃 ｜ 12隊頭號種子出爐 12月5日抽籤分組
明年世界盃的種子排名已經出爐。世界冠軍阿根廷位列第一檔，與歐洲國家盃冠軍西班牙、英格蘭、法國及巴西同屬pot 1。三個主辦國美國、墨西哥及加拿大也被列入頭號種子。Yahoo 體育 ・ 19 小時前
高市早苗拒絕收回「台灣有事論」 中國外交部回應
日本首相高市早苗 21 日拒絕了中國要求收回近期有關台灣言論的要求，並表示與中國建立「戰略互惠關係」的大方向也沒有改變。對此中國外交部回應堅決反對，要求日方恪守中日四個政治文件精神和承諾，立即收回錯誤言論。鉅亨網 ・ 1 天前
星野源2025年遭NHK封殺！ 娶了新垣結衣還被紅白拋棄？
星野源，埼玉八百屋長大的小孩，1981年生，168cm的AB型宅男，從小被爸媽的爵士咖啡廳熏到，高中就自己組團SAKEROCK亂彈吉他加馬林巴。Japhub日本集合 ・ 1 天前
灣仔美食｜前「糖朝」主理人重返甜品界開手工糕點店「甜入心」 招牌芒果糯米糍/斑蘭千層糕
香港甜品界迎來新勢力！位於灣仔的手工糕點小店「甜入心」，由90年代人氣糖水店「糖朝」創辦人洪翠娟主理，於2025年8月悄然開業。洪翠娟2012年賣盤退休後，相隔14年復出，每日手工製作一系列甜品，包括招牌芒果糯米糍、千層糕和朱古力等，成為近日街坊熱話。Yahoo Food ・ 1 天前
維港渡海泳灣仔開賽 何詩蓓獲女子組第二名
【Now新聞台】維港渡海泳開賽，香港女飛魚何詩蓓獲得女子組第二名。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩在灣仔金紫荊碼頭船上為賽事鳴槍，先出發的是競賽組男選手，之後到女選手，包括穿著紅黑色泳衣的何詩蓓。渡海泳亦設有優悠組，兩組同樣要游約一公里，到尖沙咀星光大道。有選手出發前指，是特地來港旅遊，參與賽事。上海旅客許先生：「挺激動的，因為這次是第二次來香港游泳了，第一次是水試的時候，這次又來泳了反正就很開心，反正應該也沒有其他的機會，可以在維港游。」渡海泳選手Frank：「看了一下水溫17度，所以穿了膠衣，穿了防寒膠衣，應該沒有問題。」#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
【譚仔三哥米線】三哥全新常餐 嘟八達通買一送一（21/11-04/12）
譚仔三哥推出全新常餐激抵堂食優惠，由即日起至12月4日，只要用八達通付款購買常餐，即可享買一送一，平均每人十幾蚊就食到個 full set！YAHOO著數 ・ 4 小時前
UNIQLO x KAWS重磅回歸！全新針織秋冬系列11.21開搶，告別低調大玩繽紛色
UNIQLO 這個秋冬的聯乘企劃可說是一浪接一浪，繼 NEEDLES 及 JW ANDERSON 後，再度投下震撼彈——KAWS 正式以「駐店創作人」（Artist in Residence）身份重返！Yahoo Style HK ・ 1 天前