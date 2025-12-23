在倫敦挺巴勒斯坦示威中 環保少女童貝里遭逮

（法新社倫敦23日電） 巴勒斯坦運動團體表示，瑞典環保活動人士童貝里（Greta Thunberg）今天在倫敦一場聲援巴勒斯坦絕食抗議者的示威活動中，遭到倫敦警方逮捕。

在英國政府依據反恐法將「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）組織列為非法後，童貝里的被捕，使她成為因此遭警方拘留的最知名人士。

籌辦這次抗議的「為巴勒斯坦的囚犯」（Prisoners for Palestine）組織在一份聲明中指出，童貝里是依據英國「恐怖主義法」（Terrorism Act）被捕。

廣告 廣告

現年22歲的童貝里當時手持一個標語，上面寫著：「我支持巴勒斯坦行動的囚犯。我反對種族滅絕。」

倫敦市警局表示，有多人遭到逮捕。