在咖啡香裡「種」出健康！香港品牌 Made From Mushroom 的蘑菇革命

在每天一杯手沖、拿鐵、冰滴的咖啡同溫層裡，你是否也曾擔心過度依賴咖啡因？香港科研團隊最新「黑科技」把藥用蘑菇的活性多醣直接「植入」咖啡豆，讓提神和養生不再二選一。這杯由本土品牌 Made From Mushroom 調配的功能性蘑菇咖啡，或許正是都市人追求 work-life balance 的下一個靈感。





超聲波提取技術 蘑菇導入精品咖啡粉

Made From Mushroom 背靠香港理工大學食品科學團隊，運用超聲波提取技術把藥用蘑菇的活性多醣導入精品咖啡粉，確保活性成分在高溫沖煮後仍能穩定存在。這杯咖啡不只帶來溫和而持久的醒腦效果，還能透過多醣調節神經遞質，降低咖啡因常見的心悸、焦慮與胃部不適；同時，它對輪班族和長途旅客亦有助於修復晝夜節律，並在免疫調節、抗炎抗氧化、腸道益生等方面提供額外支持。科研團隊調整烘焙曲線和配豆比例，削弱蘑菇草本味，保留堅果、焦糖等咖啡香氣，證明「好喝」與「健康」可以並存。

選用蘑菇並非心血來潮，而是呼應功能性飲品的全球浪潮。後疫情時代，「免疫力」成為長期熱門關鍵字，植物基和天然原料尤其受到千禧與 Z 世代追捧。咖啡人口年輕化亦日益顯著，越來越多 18至30 歲的香港人每日必喝咖啡，卻同時尋找「不發抖、不失眠」的替代方案 Made From Mushroom 因此填補了本地在科學驗證功能飲品領域的空白，在同質化競爭中突圍而出。