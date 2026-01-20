在家宴客60道菜 ｜肥媽借「蟹」向龔嘉欣逼婚 Katy一句暗示婚期將至？！

今輯滙集了5大名廚，除繼續有精通中國八大菜系、曾於世界各地頂尖餐飲集團掌廚的邵德龍、香港著名飲食集團最年輕大廚，楊枝甘露及XO醬原創人黃永幟；現職全球獲奬最多的中菜品牌之一，並掌管香港、亞洲、美加、中東等地區業務的李文星、專注研究潮州菜長達三十多年的許美德、以及新加入《宴客》的人氣西廚「瑞士秋生哥」Jacques Kagi（祈積奇）；5大名廚將與2位「星級煮人」李家鼎及肥媽，輪流上陣教授獨門烹飪秘訣及多款精緻又簡單的宴客菜式，讓觀眾在短短15集節目時間「速學速成」60道宴客菜迎接新年。

首兩集《60道菜》，八道名廚教煮菜式分別為：黑胡椒炒蟹、刁鑽菠蘿乾咕嚕肉、「大富蠔煲」、惹味素食「錦繡如意」、瑞士版清湯腩、零失敗特色焗雞、醉蝦，及升級版老少平安。出名「快靚正」的肥媽，教煮炒蟹及焗雞時，分享了不少「懶人烹調大法」，包括如何以簡單方法幫助焗雞變香脆兼入味，以及薯仔極速變腍大法。

除出名煮餸夠爽手，肥媽亦出名口直心快。煮蟹期間，肥媽技巧地「追問」嘉欣婚期問題，被殺個措手不及的嘉欣明顯陣腳大亂：「我諗緊節目出街時去到咩狀況」，以乎意有所指！之後嘉欣解釋謂：「我係一個要好諗清楚嘅人，因為我年紀唔細喇嘛。」豈料肥媽捉住這句乘勢追擊：「就係因為你唔細先唔好諗咁多嘢…到你諗清楚嘅時候…人哋唔清唔楚喇已經。」見識廣博的肥媽，席間還會與嘉欣分享為何有人說女人像蟹，期間又取笑一味掛住食的嘉欣：「你又唔識眨眼，死蟹咁樣，真係！」

另上一輯因教煮美味豬扒飯而在內地獲封「神級名廚」的邵德龍，明晚教煮的「刁鑽菠蘿咕嚕肉」亦甚有潛力，為了令食客進食時能同時品嚐菠蘿乾與肉香，邵師傅想到以菠蘿乾代替新鮮果肉。另外，邵師傅還會公開相當Inspiring的「炸煮三重奏」大法，以提升咕嚕肉外皮的香脆度。

