在我心中，你是獨一無二 ｜首部A.I.生成連續短劇開播 劇中A.I.演員開IG與粉絲互動

香港電視界首部AI生成青春校園愛情短劇《在我心中，你是獨一無二》於9月15日登陸myTV SUPER及TVB Plus。由TVB Plus製作、myTV SUPER出品，每集不超2分鐘，由A.I.演員鄭柏然Owen、曾子悠Luna及何灝瀧Hugo主演。

故事講述孤僻內向的柏然，他只向死黨的Hugo敞開心扉，雖暗戀校園女神Luna，卻因一個秘密而刻意疏遠。意外間，Luna發現柏然額頭上的疤痕，從此主動靠近他——而此時，Hugo竟也懷著對Luna的秘密愛慕。三人在友情與愛情的糾纏中，逐漸揭露了柏然的殘酷秘密。本劇以清新A.I.畫風未播先熱，引發社交媒體熱議，成為備受期待的話題之作。

廣告 廣告

劇中A.I.演員曾子悠（Luna）及何灝瀧（Hugo）已經開設個人Instagram帳號，與粉絲進行更直接、更頻繁的互動。