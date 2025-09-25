在社群動態發毒誓 孫生遭起訴後首發聲

▲孫生（如圖）今（25）日遭起訴後首度發聲，他在限時動態發毒誓，強調以往所做都是「雙方合意」，還氣到發毒誓詛咒自己：「若屬實不得好死」。（圖／翻攝自soon6669）

[NOWnews今日新聞] 網紅孫生（本名孫羿泩）近期捲入性侵案疑雲，今（25）日他遭台北地檢署依強制性交、強制猥褻及無故播送性影像等罪嫌起訴，消息一出震驚娛樂圈。他也首度發聲回應，透過IG限時動態憤怒發文：「離譜，真的離譜」，更詛咒自己如果有強迫性行為：「天打雷劈不得好死」。

孫生否認指控 發動態怒喊「太離譜」

面對起訴，孫生透過社群媒體憤怒回應，強調自己從未強迫女性，表示：「離譜，真的離譜，我以前風流但不下流，我這輩子如果有任何強迫性侵偷拍，我天打雷劈不得好死，多重器官衰竭，出門走路騎車被撞死」，他堅稱過往所有行為皆是「雙方合意」，並以毒誓表態，態度激烈。

廣告 廣告

▲孫生否認指控，且發毒誓表態，強調所有行為皆是合意，態度相當激烈。（圖／翻攝自soon6669）

遭控犯下多起惡行 至少5名女子受害

檢方指出，自2022年起，孫生多次以「剪頭髮」、「練舞」、「拍攝」等理由接觸女性，趁獨處時強行猥褻或性侵，至少有5人受害。例如2022年10月到A女住處剪髮時伸手騷擾，2023年3月以拍片為由進入B女家中，趁對方休息時撲上猥褻，同年10月更涉嫌對未成年C女強制性交。此外他還拍下D女8段性影像並播放給他人觀看，2024年7月又在餐廳外對E女拍打臀部並出言猥褻，最後因性騷擾罪遭判刑5月確定。種種行徑讓檢方痛批：「陷溺性癮、漠視他人性自主權」。

案情進入司法調查 恐重創公眾形象

目前案件已正式進入司法程序，檢方建請法院從重量刑。孫生過去因「反骨男孩」成員身份累積高人氣，但隨著爭議不斷，他的形象早已崩壞。此次遭到起訴，不僅可能面臨法律制裁，更恐澈底斷送演藝事業，同時這件事也成為外界焦點，期待司法還原真相。

看更多孫生相關新聞

《拳願2》爆衝突！蹦闆當場走人、孫生1舉動引戰 EP.1完整版上線

西門町「一番賞黑店」又藏籤！孫生2年前踢爆 前員工：闆娘會罰

割喉女公關慘死！孫生私下也認識「揭她生前暖舉」 痛悼：人超好

林襄渣男磁鐵情史一次看！曾搬家逃離孫生、逆應援臭馬傑森爆紅

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

母子連心？孫生涉侵犯多女遭起訴 慣竊媽「同一天」也被告

孫生涉性侵、猥褻、偷拍！至少5女受害 檢批「陷溺性癮」求重刑

才挺過酒店風波！多芬暴哭、鬧分手孫生 粉絲一看真相：還我眼淚