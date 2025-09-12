在美遭拘押韓工人終抵仁川機場 親人情緒潰堤相迎

（法新社仁川12日電） 一週前在美國大舉突襲中遭拘留的300多名韓國工人今天搭包機，在親人掌聲和熱淚中回到仁川機場。捲入移民風波的他們懷疑自己能否再赴美工作，韓國對美龐大投資因此蒙上陰影。

310名工人下機時，包括總統秘書室室長姜勳植在內的多位官員報以熱烈掌聲。一些工人在入境大廳激動高喊「自由」和「我回來了」。

當這群工程師們終於現身，已在無法聯繫的情況下苦等近一週的家屬情緒潰堤，淚流滿面地將親人抱入懷中。機場大廳外的大螢幕則打出「同胞們，歡迎回家」字幕。

美國移民暨海關執法局（ICE）等執法機構4日突襲現代汽車（Hyundai Motor）和LG新能源（LG Energy Solution）在喬治亞州合資興建的電動車電池廠工地，逮捕475人，其中多數是韓國人。韓國和美國為化解此一棘手境況而展開微妙外交磋商。

總統川普1月重返白宮後雷厲風行貫徹施政主軸之一的非法移民掃蕩，這起突襲是截至目前針對同一場所進行的最大規模取締行動。

專家指出，大多數遭拘留韓國工程師應屬於不被允許從事實際建築工作的簽證類別。

首爾和華府經過一週密集磋商後，終於促成這群工人返國。他們遭到緊密盟友美國當局銬上手銬、腳鐐，腰上纏著鐵鍊進行拘押的畫面，震驚韓國社會。

這起事件對亞洲第4大經濟體韓國而言格外敏感。韓國多年以來響應華府在岸製造（onshore manufacturing）政策，在美國設置多個廠區並且加碼投資，配合美方推動製造業回流。

韓國外交部長趙顯今天告訴記者，工人所受折磨令他「極度痛心」，還說他們返國時間「居然延誤一天」。

趙顯說：「星期三上午我會見國務卿盧比歐（Marco Rubio）時，他通知我，川普總統對處理方式極為不滿，下令針對所有可能選項進行徹查，才導致延遲。」

在入境大廳，一名男子手持大型海報，上頭畫著川普作美國移民暨海關執法局裝束，手提裝滿鈔票的袋子、肩掛機槍，在顯著位置寫著「我們是朋友，不是嗎」標語。後來這名男子遭警方強制帶離大廳。

韓國最大工會「全國民主勞動組合總聯盟」（民主勞總，KCTU）要求川普道歉，並呼籲首爾暫停對華府投資計畫。

工會致法新社聲明指出：「川普政府大規模濫捕和拘留之舉明顯侵犯人權。」

今天抵達韓國的人員中，還包括10名中國籍、3名日本籍和1名印尼籍工人。