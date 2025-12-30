在腹中變化成果凍！GABA配方的飢餓感管理飲料「ｉｎ碳酸＜檸檬口味＞」「ｉｎ碳酸＜葡萄柚口味＞」開箱評測！

以「10秒充電」聞名的「ｉｎ」品牌，旗下產品「ｉｎ碳酸＜檸檬口味＞」、「ｉｎ碳酸＜葡萄柚口味＞」已於2025年6月3日(二)改版發售。

這是運用「ｉｎ果凍」技術的碳酸飲料，會在胃液般的強酸環境下反應，變成膠狀並膨脹的全新感覺飲品。

主要針對因壓力而衝動想吃東西、在意飢餓感而無法專心工作的人群開發，據說是為了自我管理無計畫零食攝取的飢餓感管理飲品。

這讓人很在意，所以接下來將試飲評測「ｉｎ碳酸＜檸檬口味＞」、「ｉｎ碳酸＜葡萄柚口味＞」！

碳酸飲料變成果凍的「ｉｎ碳酸＜檸檬口味＞」「ｉｎ碳酸＜葡萄柚口味＞」開箱評測！

以小巧罐裝登場

現正熱賣中的「ｉｎ碳酸＜檸檬口味＞」「ｉｎ碳酸＜葡萄柚口味＞」

包裝讓人聯想到忙碌時常依賴的「ｉｎ果凍」，但內容物卻是碳酸飲料。

據說會在腹中變化成果凍

包裝上印有飢餓感管理、會膨脹的字樣！

而且添加GABA能同時緩解壓力，無咖啡因、低熱量・零熱量更是令人開心。

檢查營養成分標示

葡萄柚口味的營養成分標示

先來看「ｉｎ碳酸＜葡萄柚口味＞」的營養成分標示。

每瓶(190ml)的成分如下。

熱量: 0 kcal

蛋白質: 0 g

脂肪: 0 g

碳水化合物: 5.8 g (糖質: 5.4 g、膳食纖維: 0～1.2 g)

鹽分: 0.15 g

γ-胺基丁酸 (GABA): 28 mg

咖啡因: 0 mg

檸檬口味的營養成分標示

接著是「ｉｎ碳酸＜檸檬口味＞」。

每瓶(190ml)的成分如下。

熱量: 33 kcal

蛋白質: 0 g

脂肪: 0 g

碳水化合物: 11.9 g (糖質: 11.3 g、膳食纖維: 0～1.2 g)

鹽分: 0.23 g

γ-胺基丁酸 (GABA): 28 mg

咖啡因: 0 mg

想徹底控制熱量的人似乎適合葡萄柚口味，而檸檬口味則添加了吸收速度約為砂糖五分之一的持續型糖質帕拉金糖，能夠進行健康的糖質攝取。

現在，實際試飲！

對會發生什麼變化感到興奮

喝下去的東西會在腹中變成果凍並膨脹，這會是什麼感覺呢・・・！

首先是「ｉｎ碳酸＜葡萄柚口味＞」！





略帶些微白濁，但香氣不濃，也幾乎沒有著色。

實際喝起來，能微微感覺到葡萄柚風味，但也因為零熱量，感覺不到甜味，搭配碳酸給人清爽的印象。

比起果汁，更像是帶有淡淡香氣的碳酸水，推薦給不喜歡甜味的人。





接下來是「ｉｎ碳酸＜檸檬口味＞」

香氣中能清楚感受到檸檬風味。

入口瞬間，清爽的檸檬香氣與氣泡在口中擴散，好喝！

比起酸味，更像是蜂蜜檸檬般的風味。

似乎也能滿足突然想吃甜食時的慾望。

試飲後過了一會兒・・・咦， 肚子好像飽了 ？

明明什麼都沒吃，卻有種胃部膨脹的奇妙感覺。

之後超過2小時都沒有感到飢餓，真厲害。

在胃裡變成果凍來幫助抑制飢餓感，原來是真的！

「ｉｎ碳酸＜葡萄柚口味＞」在・・・

飢餓感管理飲料「ｉｎ碳酸＜檸檬口味＞」在・・・

・・・有販售。

因為是人氣商品，售罄時敬請見諒。

接下來在年末繁忙期，當你想吃零食時，就用「ｉｎ碳酸」美味地滿足飢餓感度過吧！

詳情請查看「ｉｎ碳酸」官方網站。