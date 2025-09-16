〈在迦納共和國離婚〉大紅 菲道爾揭現況

天文台考慮周三晚上至周四初時發出一號戒備信號
[NOWnews今日新聞] 有「Emo情歌王子」的馬來西亞創作歌手菲道爾，曾以歌曲〈阿拉斯加海灣〉創下9.4億點播驚人紀錄，近期他的歌曲〈在加納共和國離婚〉登上抖音熱榜和挑戰榜雙料冠軍，截至目前已累積近4200萬YouTube點閱，聲量爆棚，他趁勝追擊推出全新概念專輯《六一九》，今（16）日記者會上不僅現場高唱新歌，也侃侃而談和前女友大穎的現況，外傳兩人已復合，菲道爾表示他目前單身，和大穎是朋友。
現場搶先聽到的〈好好吃飯〉和〈被喜歡真的有那麼重要嗎？〉，都收錄在《六一九》專輯中，光是歌名就引起現場好奇，菲道爾表示，專輯名「6／9」就像太極，象徵黑白互補，「再好的人也有缺點，再壞的人也有優點，是一種不完美中的完整。」他表示自己對這兩個數字情有獨鍾，連車牌都是「69」，以音樂詮釋這種對立中的平衡。
高爾宣驚喜帶紅龜粿現身 祝專輯長長久久
菲道爾表示，創作路上一路都有許多朋友支持鼓勵，雖然不少藝人朋友都在排隊等他寫歌，但目前可能還要塞車一陣子，與此同時，神祕嘉賓高爾宣（OSN）驚喜現身，笑喊：「欸等等債主還有我欸。」並自我介紹：「哈囉大家好，我是OSN 高爾宣，聽說小菲今天在台灣辦新專輯發表會，我就想說來湊個熱鬧，不知道能不能插個隊，成為第一個拿到你新歌的人呢？」
主持人也搞笑接話問菲道爾能不能讓爾宣插隊拿歌，高爾宣則拿出特別準備的紅龜粿表示：「在台灣，紅龜粿常常用在節慶或重要日子，代表祈求平安順利、帶來好運。另外因為烏龜象徵長壽嘛，所以也希望小菲這張《六一九》專輯，可以像紅龜粿一樣，長長久久地陪伴大家。」全場瞬間歡聲雷動，菲道爾感動回應一定會努力寫出還債神曲送給好友。
