在阿富汗遭拘近8月 塔利班釋放英國高齡夫婦

（法新社喀布爾19日電） 阿富汗塔利班（Taliban）當局表示，遭到羈押近8個月的英國高齡夫婦今天獲釋。先前由於外界關切兩人健康狀況，要求放人的壓力不斷升高。

塔利班並未說明80歲的雷諾茲（Peter Reynolds）與76歲妻子芭芭拉（Barbara）在2月返家途中為何遭到逮捕。

芭芭拉在喀布爾機場停機坪上與丈夫並肩受訪時表示：「我們受到很好的對待，非常期待見到我們的孩子。」

她還說：「如果有機會，我們非常希望能重返阿富汗。我們也是阿富汗公民。」

這對夫妻1970年在喀布爾結婚，在移居阿富汗後，近20年來致力推動教育計畫，同時也正式取得阿富汗國籍。

他們遭逮捕後，家屬不斷呼籲考量兩人健康狀況不佳，應儘速釋放。

阿富汗外交部發言人巴爾奇（Abdul Qahar Balkhi）在社群媒體上發表聲明表示：「兩名違反阿富汗法律的英國公民雷諾茲及芭芭拉，經司法程序後今天獲釋。」