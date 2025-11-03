在《美麗的噩夢》中的精彩時刻： BXG 伴隨VIP EXTRA 將萬聖節變成奢華幻想

當美麗遇上禁忌，夜晚銘記每一個名字。

重新定義萬聖節的夜晚

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年11月3日 - 在亞洲，萬聖節從未如此非凡。2025年10月30日，BXG（Beauty Express Group)，背後擁有Telosin、A80 Paris、The Mineral Boutique、Apeiro和24 Auro等嶄新美容及美髮品牌，揭幕了《美麗的噩夢》，這是通過其旗艦奢華平台 VIP EXTRA實現的一場電力十足的萬聖節體驗。





這不僅僅是一個慶祝；這是亞洲最極致的萬聖節活動，美容與欲望相遇，每一刻都閃耀著無畏的創意。



來自香港、新加坡、菲律賓、中國、泰國、印尼和歐洲的500多位幸運嘉賓齊聚澳門，見證了一個超現實的魅力與奢華之夜。其中包括100多位名人、影響者和潮流引領者，共同構成了重新定義奢華夜生活的盛宴。





序幕：黑暗前的美麗



晚會在華麗的澳門W酒店套房中拉開帷幕，變身為一個高奢的預派對聖地。DJ Ornusa Cadness為超過100位頂級KOL和影響者帶來了引人入勝的表演，營造出期待與轉變的氛圍。



在這裡， VIP EXTRA的嘉賓享受獨特的蛻變體驗，A80 Paris提供定制的髮型設計，而Telosin、Apeiro和The Mineral Boutique(TMB)則帶來了煥發光彩的護膚與美容儀式。每位嘉賓都收到了個性化的美容禮品，將準備過程轉化為表演，成為進入夜晚誘惑混亂前的轉變時刻。





堕落：黑暗中的夢



當時鐘敲響九點，氣氛發生了變化。嘉賓們降臨到澳門最熱門的俱樂部MOP，重生為一個黑暗奢華的世界，高時尚與超現實主義相撞。低音線穿透鏡面牆壁；水晶酒杯碰撞聲響起，閃亮的亮片身影在猩紅的燈光下閃爍。香檳如水般湧流，著名廚師精心準備的美食選擇讓嘉賓們整晚沉浸其中。場地本身成為一個沉浸式幻想——裝飾著令人毛骨悚然的萬聖節裝飾、發光的LED裝置和瞬間點燃的煙火，閃爍著金色和猩紅色的光芒。



來自亞洲各地的偶像，包括 樂基兒 Gaile Lok、林德信 Alex Lam、伍靜麗 Angie Ng、 李婉芝 Utah Lee、楊埕 Terra Yeung、Tom Price、蕭詠雯Vivian Siu、梁衍奇Inky Leong等，充滿狂野的能量和高定表達。



國際音樂DJ陣容—LordBS、Ruby、Samir和Lilium—用電力十足的節拍為夜晚增添了活力，讓人們一直舞動到黎明。他們的音景將MOP轉變為一個節奏、神秘與運動交織的世界。



這是一個美麗變得瘋狂的世界，通過BXG無與倫比的創意指導策劃而成的活生生的夢。





魔法背後



《美麗的噩夢》由BXG策劃和製作，體現了該集團將美容創新、文化敘事和沉浸式品牌體驗相結合的願景。通過VIP EXTRA，BXG繼續為奢華參與設定基準，會員不僅是嘉賓，更是風格不斷演變敘事中的主角。



"這不僅僅是一場派對。這是一次將創意、風格和美麗以最意想不到的方式融合的體驗，"BXG 首席商務總監Kimmy Lee說道。"從W酒店套房到MOP舞池，每一刻都體現了VIP EXTRA的精神，勇敢、美麗、難忘。"



對BXG而言，《美麗的噩夢》不僅是一場盛宴。它體現了其信念，即當美麗敢於挑釁時，便會成為難以忘懷的存在。





餘暉



VIP EXTRA由BXG提供支持，在中國、香港、澳門及其他地區擁有超過150,000名活躍會員，繼續為亞洲的奢華參與設定新基準。



《美麗的噩夢》不僅僅是一場活動；它成為了一個故事，一場無畏的藝術、魅力和想像力的慶祝，讓澳門在最後一曲結束後依然閃耀。



每位VVIP都稱其為"有史以來最好的萬聖節派對"，這一夜改變了該地區對美麗與大膽的定義。



有些夜晚並不結束；它們會轉變。



