Banksy英法院外新作被清除 盤點過去著名作品
在 -15 °C 下生物細胞中首次記錄的極寒藻類運動
在斯坦福大學的科學家發現，單細胞的北極藻類在低至 -15 攝氏度（5 華氏度）的低溫下仍能積極活動，這是有記錄以來真核細胞中最冷的活動。這項發現挑戰了長期以來對這些矽藻在海冰中休眠的假設，並暗示這些藻類在極地生態系統中的角色可能比先前理解的更為動態。
負責該研究的生物工程副教授 Manu Prakash 表示：「這不是 1980 年代電影中的冷凍生物學。這些矽藻在溫度降到 -15 攝氏度之前，仍然非常活躍，這真是令人驚訝。」矽藻是一種被玻璃狀外殼包圍的藻類，長期以來被視為北極冰芯中的一條模糊的、顏色暗淡的線。雖然人們知道它們的存在，但它們似乎被困住且無法移動，因此鮮少受到關注。這項新研究顛覆了這一形象。
研究團隊的領導作者、斯坦福大學的博士後研究員 Qing Zhang 說：「你可以看到矽藻實際上在滑行，就像在冰上滑冰一樣。」研究團隊證明，這種滑行在 -15 攝氏度的低溫下仍然持續，為複雜的有核生物的細胞運動能力樹立了新的基準。
這項發現源於2023年夏季在楚克奇海的45天探險，研究人員搭乘研究船 Sikuliaq，從12個站點提取冰芯，並利用 Prakash 實驗室開發的一系列顯微鏡觀察冰內部的情況。回到實驗室後，他們用一層薄薄的冷凍淡水覆蓋非常冷的鹽水，重現矽藻的環境，模擬因海冰凍結而排出鹽分形成的自然微通道。為了近似這些細小通道，研究團隊用人類頭髮在冰中製作了通道。
藉助特製的超低溫顯微鏡，研究人員觀察到這些藻類在這些冰路上滑行，沒有顫動、捲曲或使用可見的附肢。在輔助測試中，他們將熒光微珠嵌入凝膠中，以追踪運動的「足跡」，確認了定向滑行而非被動漂流。與在玻璃上滑行的溫帶親戚相比，北極物種的移動速度要快得多，這暗示適應寒冷的運動能力可能在北極冰中提供了進化優勢。
這種運動是由矽藻一種眾所周知的策略驅動，即在自分泌的粘液上滑行。Zhang 表示：「他們分泌一種聚合物，有點像蝸牛的粘液，這種粘液會附著在表面上，就像一根有錨的繩子。」然後，他們拉動這根「繩子」，從而產生向前移動的力量。這種「繩子和卷揚機」的機制依賴於肌動蛋白和肌球蛋白，這些是驅動人類肌肉收縮的分子馬達。這一機制能在零下的條件下仍然保持功能，提出了新的生物物理問題，研究團隊現在正在進行進一步探索，包括在水大部分凍結時，蛋白質和聚合物如何保持柔韌性和產生力量。
在看似白色的北極表面下，隱藏著「絕對的綠色」因為藻類的存在，Prakash 說明了這些生物在冰下的廣泛分佈。如果矽藻在極寒中仍然能夠活動，它們可能會以某種方式重新分配養分和能量，這將對食物鏈產生影響，從微生物到魚類，進而影響到北極熊等頂級掠食者。研究團隊還指出了一些推測但可測試的可能性，例如粘液軌跡是否可以作為新冰形成的成核點，就像珍珠圍繞沙粒形成一樣。了解這些過程的意義重大。Prakash 表示：「在某種意義上，這讓人意識到，這不僅僅是微小的事情，這是食物鏈的一個重要部分，控制著冰下發生的事情。」
此外，Prakash 還提到，「在未來 25 到 30 年，北極將不復存在」，並指出對國家科學基金會的預測性預算削減將導致極地研究資金減少 70%。他感到這些系統的緊迫性，因為基礎設施和運行能力對於發現至關重要。這項研究的結果已發表在《美國國家科學院院刊》。
推薦閱讀
其他人也在看
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
「馬蹄露侄仔」YouTuber馬米高花一年申請移民最終美國夢碎 鏡頭前爆喊：明星會如何應對？
馬蹄露侄仔馬米高現為一名YouTuber，他最近拍片分享被美國拒簽，更傷心得在鏡頭前留下男兒淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
《施政報告》據報據小規模重推公屋「租者置其屋」計劃
行政長官李家超將於下周三公布新一份《施政報告》,據悉當局傾向小規模重推公屋「租者置其屋」計劃。infocast ・ 4 小時前
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 45 分鐘前
Jellycat公仔最平低至$180！沙甸魚罐頭公仔上架／Croissant牛角包只需$190／水煮蛋新郎、新娘都有貨
人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最近有萬聖節版木乃伊和聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$180！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有沙甸魚罐頭公仔、超可愛企鵝等，還有水煮蛋新郎和新娘都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 1 天前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美國上周首次申請失業救濟人數飆升至26.3萬近四年高位 遠超預期
美國勞工部數據顯示，美國初次申請失業救濟金的人數在9月第一周增加27,000，達到26.3萬，是自2021年10月以來的最位，且遠高於市場預期的23.5萬。AASTOCKS ・ 15 小時前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 1 天前
全球最長航線即將啟航 中國直飛阿根廷 全程2萬公里無需換乘
據《央視》周四（11 日）報導，近日（9 月 8 日）上海—奧克蘭—布宜諾斯艾利斯航線正式開售，首航航班將於 12 月 4 日出發。鉅亨網 ・ 4 小時前
那英老公與長髮美女打得火熱被斷正 否認出軌被攙扶賴腳傷
內地天后那英與內地前足球員高峰於2005年離婚後，翌年就與商人孟桐結婚，兩夫妻一直非常低調。可是，近日有內媒拍得孟桐在北京一家酒吧消遣時，同行有一名火辣長髮美女，本身是海歸回國的孟桐思想開放，美女全程翹實男方，又依偎在孟桐壯闊肩膀上，只見男方一臉滿足，二人還來個十指緊扣，極之親密，而在旁的友人似乎沒有詫異他們的關係，如常劈酒狂歡。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛
Jisoo最新為Tommy Hilfiger拍攝的廣告造型曝光，一改往日斯文甜美形象，轉走經典「Old Money」風格，完美演繹優雅又帶氣場的霸總造型，即時成為熱話！Yahoo Style HK ・ 1 天前
東亞「債主變業主」 7.9億承接陳紅天歌賦山道15號銀主盤
原由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有的山頂歌賦山道15號豪宅銀主盤，上月中旬以7.9億沽出。資料顯示，新買家為東亞銀行(0023.HK)，價格較陳紅天2016年屋地買入價21億元，大幅低出約13.1億或約62%(未計重建等開支)。成交實用呎價約4.37萬元。AASTOCKS ・ 1 天前
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
近日有食客於社交平台 Threads 發帖，直斥本地知名大排檔「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒價錢離譜。事主表示，「我老友太鍾意食萬發黑椒薯仔牛柳粒，嗌左碟大嘅」，未料上碟後發現原來大碟的黑椒薯仔牛柳粒「四百幾蚊9成薯仔」，令事主大感驚訝，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣 網民創意聯想：大快活橙？垃圾桶？｜網上熱話
蘋果公司(美：AAPL)今日凌晨發布全新iPhone 17系列，包括入門版iPhone 17、歷來最薄的iPhone Air，以及主打八倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。雖然眾所期待的人工智能(AI)功能仍未亮相，但新機外觀顏色卻意外成為社交媒體焦點，其中iPhone 17 Pro系列的「宇宙橙」新色更引發熱烈討論，被網友戲稱與連鎖快餐店大快活(052)的橙色極為相似。am730 ・ 1 天前
前韓團4minute成員許嘉允移居峇里島，淡出娛圈、找回生活兼治好失眠與暴食症
前韓團 4minute 成員員許嘉允移居峇里島，找回自己的生活療癒身心！韓國女團成員經歷高壓的練習生生活，有幸出道踏上日夜顛倒的工作旅途，許嘉允推出散文集《在最陌生的海洋上，我成為自己》談到自己身心受創，更患上失眠和暴食症。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
台灣著名綜藝節目主持陳漢典、黃路梓茵Lulu突發宣布婚訊 甜晒求婚照：最有默契的那一位
曾主持《康熙來了》、《綜藝大熱門》等人氣綜藝節目的台灣知名模仿藝人兼主持人陳漢典，今日（11日）突發宣布與主持多個大型頒獎禮的黃路梓茵（Lulu）拉埋天窗，更甜晒求婚照。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
消委會臘腸｜裕華、尚品塑化劑超標！旺角金旺樣本含可致癌物
消委會臘腸檢測報告出爐！秋冬時節不少人都喜愛食臘腸臘味煲仔飯，不過消委會第566期測試市面上的30款臘腸樣本，發現其中兩款臘腸樣本的塑化劑 DBP超標，而且更有一款本港加瘦三花臘腸檢出紅2G，能令食物添上桃紅至血紅色，會產生代謝物笨胺（aniline），不排除可致癌風險，此致癌物早已被立法禁止於食物中使用。Yahoo Food ・ 1 天前
高盛：蘋果新品定價令人意外 目標價維持266美元
高盛發表研究報告指，蘋果(AAPL)新發布的iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max外型變化符合預期，但儲存空間選項及定價令人意外，預期可支持產品平均售價持續增長，給予蘋果「買入」評級，維持目標價為266美元不變。AASTOCKS ・ 1 天前