圭賢舌吻長頸鹿片曝光 親完牽絲畫面超衝擊

[NOWnews今日新聞] 韓國超人氣綜藝《新西遊記》在2019年播出第七季時，主持人們抽中了獎勵「肯亞旅行」，卻因疫情等考量無法前行，直至今年五月主持人圭賢、殷志源及李壽根才得以前往拍攝《去肯亞的三餐》，日前官方預告也曝光，其中竟然有超衝擊畫面，那就是圭賢和長頸鹿舌吻的片段，許多觀眾看完紛紛嚇瘋。
《新西遊記》抽中非洲之旅 時隔6年終於出發
《新西遊記》因為有趣的內容，以及羅PD「只要亂講話就會成真」的特點被眾多觀眾喜愛。而圭賢因在《新西遊記7》抽中了肯亞看長頸鹿之旅，雖然製作單位多次強調「即使製作費再怎麼不足都會履行約定」，不過2019年之後馬上碰到新冠疫情，無法前進海外，後來又因為圭賢忙著開巡迴演唱會，因此直到6年後肯亞之旅才能夠成行。
《去肯亞的三餐》預告曝光！圭賢舌吻長頸鹿超震撼
《新西遊記》的番外篇《去肯亞的三餐》由圭賢、殷志源及李壽根主持，官方日前公開預告片，他們穿上了當地的傳統服飾，體驗非洲在地文化，並融合了他們的穿搭風格，看起來非常「時尚」，明明預告中只是介紹主持人，卻已經讓觀眾都笑瘋，直呼「熟悉的《新西遊記》回來了！」
然而預告片中有一段讓粉絲嚇傻的畫面，那就是圭賢和長頸鹿舌吻！他嘴上叼著食物，靠近了長頸鹿粗大黝黑的舌頭，長頸鹿將食物舔走後，畫面上甚至還有口水牽絲，畫面超震撼讓觀眾都不禁皺了一下眉頭，讓大家紛紛說：「這才不是獎賞旅行，是處罰吧！」、「這預告片實在太刺激了」；不過也引起部分反面聲音，「畫面真的滿噁的」、「跟動物親嘴沒有傳染病問題嗎？」、「感覺不太衛生。」
