錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利　地政：無法找到審批紀錄

地上最強大摺 HONOR Magic V6，電池突破 7000mAh，8 Elite Gen5 處理器

東哥

文章來源：Qooah.com

HONOR 計劃於3月1日在巴塞隆拿世界移動通信大會（MWC）期間，推出其新一代摺疊屏旗艦機型 HONOR Magic V6，同場亮相的還包括一款名為 HONOR Robot Phone 的手機。此次發佈備受關注，Magic V6 在電池上有了進一步升級。根據相關認證資料顯示，該機內置電池典型容量約為 7150mAh，是目前已曝光的摺疊屏手機中電池容量最大的機型。

上一代 HONOR Magic V5 率先搭載了青海湖刀片電池，容量為 6100mAh，提升了 25% 的矽含量，能量密度為901Wh/L。Magic V6 在此基礎上進一步升級，電池容量大幅提升超過 1000mAh，同時機身設計反而更加輕薄。

性能方面，HONOR Magic V6 將全球首發搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，這也是首款採用該處理器的橫向摺疊旗艦。新品將面向全球市場發售，國內版本預計也將在3月正式上市。

 

台灣首艘自製潛艇海昆進行新一輪海上試驗

台灣首艘本土潛艇「海昆」昨日繼續進行海上試驗，儘管其長期延遲的測試日程引起了越來越多的公眾及政治關注。這艘潛艇從台灣高雄的中國船舶公司（CSBC Corp）船廠出航，進行第六次海上驗收測試。這次出航吸引了數十名海軍愛好者前來碼頭觀賞，支持者揮舞著台灣國旗，並舉著支持潛艇計劃的橫幅。許多人聚集在港口，目睹潛艇的出航。 「海昆」（也稱為「Narwhal」）是台灣推動發展本土建造潛艇艦隊的核心。海上驗...

TechRitual ・ 2 小時前
世嘉的官方錦標賽「GigaCrysta 魔法氣泡錦標賽 決賽」將在世嘉總部舉行！網路直播等資訊已公開

2026年2月8日(日)世嘉的官方大賽「GigaCrysta 魔法氣泡錦標賽 決賽」將在世嘉總部舉行！ 此外， []

Saiga NAK ・ 1 小時前
OPPO Find X10 規格初現：標準版或迎來 2 億像素潛望長焦鏡頭

手機影像技術的競爭從未停歇，近期網上流傳關於 OPPO 下一代旗艦 Find X10 系列的規格消息，引起了不少攝影愛好者的關注。根據最新的爆料顯示，OPPO 正考慮為 Find X10 的標準版機型進行重大的影像升級，其中最受矚目的莫過於可能搭載 2 億像素的潛望式長焦鏡頭。

Mobile Magazine ・ 1 天前
OPPO Find N6 大摺國際版曝光，盛傳香港 3月上市

文章來源：Qooah.com OPPO 旗下新款摺疊屏手機 Find N6 的國際版本已蓄勢待發。該機型已在阿聯酋、新加坡等多地監管數據庫中現身，預示著其國際市場的發佈計劃正穩步推進，而有傳香港將於 3月發佈。 認證信息顯示，型號為「CPH2765」的 OPPO 新機被認為正是 Find N6 的國際版本。該裝置不僅在新加坡 IMDA 的列表中確認支援 LTE、5G、Wi-Fi 與藍牙等全套無線連接功能，還配備了 NFC 與 eSIM 技術。與此同時，它在德國萊茵 TÜV SÜD 的認證中揭示了另一項關鍵規格：將支援 80W 有線快速充電。 摺痕深度「行業最淺」，厚度有望低於9mm！OPPO Find N6 鉸鏈與輕薄設計再突破 結合國內此前爆料，Find N6 國行版本已獲得入網許可。該系列或將提供支援北斗衛星通信的特殊版本，並有望內置大容量 6k 級電池，搭配此前提及的 80W 快充方案。影像方面，手機可能搭載 2億像素主鏡及多光譜傳感器。此外，配套的 AI 手寫筆配件也增添了其作為生產力工具的可能性。 OPPO A6 Pro 5G 評測：跟 Nothing 3a Lite 怎樣選

Qooah.com ・ 1 天前
OPPO Reno15系列登陆香港，Reno15 Pro Max 同級拍攝稱王

文章來源：Qooah.com OPPO 今日正式在香港推出 Reno15 系列，包括旗艦機型 Reno15 Pro Max 5G 以及入門級機型 Reno15 F 5G，全新系列主打「全方位創作夥伴」定位，首次搭載5000萬像素超廣角自拍鏡頭，並結合AI智慧工具與創作者導向的影像功能，重新定義了新一代創作工具的使用體驗。 Reno15 Pro Max 5G 首創的 5000萬像素超廣角自拍鏡頭，擁有100°廣闊視野，不僅能輕鬆容納團體合照或風景畫面。後置5000萬像素超廣角（f/2.0光圈）、2億像素主鏡（f/1.8光圈，OIS 防震）、5000萬像素潛望式長焦（f/2.8光圈，OIS防震）三鏡。 AI 智能編輯功能： AI 閃光燈人像2.0：雙後置閃光燈提供柔和自然光線，前置螢幕閃光燈則讓低光自拍也能擁有自然光感。 AI 人像補光：智慧分析曝光不足、過度曝光或逆光場景，自動施加光影效果以藝術化增強影像。 彈出效果：可合併多張照片，創造主體躍出畫面的層次構圖，打造互動拼貼或跨時空故事。 AI 動態照片橡皮擦與慢動作：一鍵移除影片中不需要的物體，並透過AI插幀技術將普通動態照片轉換為電影

Qooah.com ・ 10 小時前
「ASOBI GRAPHT」推出第一代PlayStation、ASTRO BOT等新商品！PC保護殼、旅行收納袋等

開發官方授權產品的「ASOBI GRAPHT」宣布，將推出第一代PlayStation、ASTRO BOT、隨 []

Saiga NAK ・ 18 小時前
Kirin 9030 系列產能穩定爬升，HUAWEI 已穩定掌握高階處理器

文章來源：Qooah.com HUAWEI Mate 80系列自去年 11月發佈以來，HUAWEI Mate80 Pro Max 因搭載 Kirin 9030 Pro 處理器，一直面臨供應緊張的局面。HUAWEI Mate 80 Pro Max 在官方渠道長期處於預約搶購狀態，非官方市場也是加價才能購買到的狀態，供不應求的主要原因被指向 Kirin 9030 和 9030 Pro 處理器的初期產能受限。 近日有國內媒體援引供應鏈消息稱，HUAWEI Mate 80 Pro Max 的缺貨的情況可能即將能夠得到緩解，隨著Kirin 9030系列處理器的產能已進入穩定爬升階段，可能可以突破相關整機的生產瓶頸。 目前，HUAWEI 官方商城顯示，該機型的預計發貨時間仍排至2月8日之後，但有相關人士分析，2026年第一季度末，HUAWEI Mate 80全系列的供貨緊張問題將得到改善。屆時消費者有望更便捷地以原價購入，無需再依賴搶購或加價渠道。

Qooah.com ・ 11 小時前
一部極致堆料，一部顛覆形態！HONOR MWC 雙旗艦手機官宣

文章來源：Qooah.com HONOR 官宣將於3月1日在巴塞羅那 MWC2026 展會上發佈兩款新品，分別為全球首款 Snapdragon 8 Elite Gen5 大摺旗艦 HONOR Magic V6，和行業首款機器人手機 HONOR Robot Phone。兩款裝置都將在國內市場發售，而 HONOR Magic V6 亦鐵定在香港上市。 HONOR Magic V6 搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，是行業內首款該平台的摺疊屏機型，性能進一步提升。 結合爆料，HONOR Magic V6 內置 7000mAh 大容量電池，是摺疊屏裝置最大的電池。影像方面，採用2億像素高清主鏡和內外雙 2K LTPO 3.0自適應刷新率屏幕。對比上一代裝置，HONOR Magic V6 的配置進一步提升。 HONOR Robot Phone 則是一款突破現有智能手機形態的裝置，將手機和機器人兩種形態進行融合。裝置的後置主鏡配備了隱藏式機械臂雲台，可在 0.8秒展開，進行 360度靈活調角。靈活的機械臂能實現目標跟隨和專業級別的防震，更適合短片的拍攝。 HONOR R

Qooah.com ・ 1 天前
冬季風暴襲美　至少10死

（法新社華盛頓26日電） 一場怪獸級冬季風暴橫掃美國，至少造成10人死亡。這場風暴造成全美逾84萬戶停電，1萬9000個航班起降被取消。

法新社 ・ 17 小時前
NHK大河劇代役女王爆紅路！ 白石聖ゼクシィ婚紗女孩！

話說回頭，白石聖這位女孩的星途，簡直像一場街頭偶遇的浪漫劇情。高二暑假，她在原宿竹下通り被星探相中，從此踏入娛樂圈。

Japhub日本集合 ・ 20 小時前
印尼西爪哇豪雨釀山崩 增至17死73失蹤

（法新社雅加達26日電） 印尼西爪哇省（West Java）連日豪雨引發山崩，截至今天增至17人喪生，救難人員正動用重型機具搜尋另外73名失蹤者。救難人員正在這片土石鬆動不穩的地區搜尋失蹤者，他們擔心再次發生山崩。

法新社 ・ 15 小時前

豐盛控股(00607.HK)今早起停牌

豐盛控股(00607.HK)今日(27日)早上9時起短暫停牌，未知悉原因。 豐盛控股昨日(26日)公布，擬折讓約20%向兩名獨立第三方發行合共1.27億股新股，預料集資淨額近1.32億元，將用於償還貸款及應付款項、業務發展等用途。(gcw/)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 3 小時前
Homepod 自動播歌咁驚嚇你有冇試過！？谷導遇問題靠集思廣益解決

近日谷德昭家中的 HomePod 出現即使無使用也會播音樂，亦會自動由細聲變大聲，驚嚇情況以為有鬼。

Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
Ubisoft宣布重組計畫無助挽回市場信心！股價單日暴跌近40%達史上最低，創單日最高跌幅

旗下擁有《虹彩六號》、《極地戰嚎》、《刺客教條》等知名 IP 的遊戲巨頭 Ubisoft 昨（22）天宣布公司重組，喊停了包括《波斯王子 時之砂》等 6 個開發中專案，還一舉讓其他 7 個專案延期，並將創意部門拆分成與騰訊合作的子公司 Vantage Studios 及其他四個團隊，盼能夠重新調整公司資源，幫助達成重返卓越的目標。不過，對於投資人來說這些動作似乎無助於挽回信心，今（23）天股價暴跌 39 %，每股僅剩 3.988 歐元（約 148 元），創下 1996 年掛牌上市以來的單日最大跌幅，相比 2018 年最高峰時市值蒸發 95 %。

Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
NASA Artemis II 任務將首次載人登月前驗證重要技術

如果一切順利，NASA 將於 2026 年 2 月發佈其 Artemis II 任務。這將是 NASA 的太空發射系統（SLS）首次搭載人員進入太空，也是自 1970 年代阿波羅時代結束以來，人類首次重返月球。Artemis II 也將是歷史上飛行距離月球最遠的載人太空任務，為未來在月球的居住和人類探索我們的太陽系鋪平道路。在發佈窗口開啟前的幾天，以下是關於 Artemis II 的關鍵資訊。 ...

TechRitual ・ 12 小時前
Clawdbot 爆紅掀 Mac mini 搶購熱潮！開源 AI 助理可記憶 + 主動提醒 + 代你操控電腦，唔使砌伺服器都玩到

Clawdbot 近日喺開源社群爆紅，因門檻極低一度帶動 Mac mini 被瘋搶。該 AI 主打喺 WhatsApp、Telegram、Discord、Slack 等通訊 App 直接對話，並透過 Gateway 常駐運行，做到持續記憶同代你執行電腦任務，入門亦可用平價 VPS 長開。

Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
睽違5年！蘋果發佈全新AirTag 2 搭載第二代超寬頻晶片 提升定位範圍及音量

蘋果 (AAPL-US) 周一 (26 日) 睽違五年推出新一代 AirTag，為這款深受歡迎的物品查找設備帶來全方位升級，不僅強化精確查找能力，還擴大藍牙連接範圍並提升喇

鉅亨網 ・ 13 小時前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚

方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
江旻憓自爆「5時起床」 是職場的人生勝利組嗎？

新一屆立法會焦點的巴黎奧運女子重劍金牌得主、旅遊界議員江旻憓，近日在立法會會議後自爆早上5時起床，向記者表示生活「越嚟越好」。事實上「5時起床」的作息管理，可稱為加入「5am Club」（5點早起俱樂部），常被視為人生成功的法則，甚至有研究指早起可帶來正面的心理影響，感覺自己「已經贏了一天」，領先還在睡覺的人；外國商界名人如蘋果Tim Cook，也屬於這種「晨型人」，不過比江旻憓還要早差不多一個小時起床

Yahoo財經 ・ 1 小時前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥　小兒子圓臉融化粉絲

近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。

姊妹淘 ・ 1 天前