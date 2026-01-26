地上最強大摺 HONOR Magic V6，電池突破 7000mAh，8 Elite Gen5 處理器

錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
HONOR 計劃於3月1日在巴塞隆拿世界移動通信大會（MWC）期間，推出其新一代摺疊屏旗艦機型 HONOR Magic V6，同場亮相的還包括一款名為 HONOR Robot Phone 的手機。此次發佈備受關注，Magic V6 在電池上有了進一步升級。根據相關認證資料顯示，該機內置電池典型容量約為 7150mAh，是目前已曝光的摺疊屏手機中電池容量最大的機型。
上一代 HONOR Magic V5 率先搭載了青海湖刀片電池，容量為 6100mAh，提升了 25% 的矽含量，能量密度為901Wh/L。Magic V6 在此基礎上進一步升級，電池容量大幅提升超過 1000mAh，同時機身設計反而更加輕薄。
性能方面，HONOR Magic V6 將全球首發搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，這也是首款採用該處理器的橫向摺疊旗艦。新品將面向全球市場發售，國內版本預計也將在3月正式上市。
