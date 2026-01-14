地底「交易網絡」年封存百億噸碳 真菌研究獲環境諾貝爾獎

（法新社華盛頓13日電） 全球森林、草原與農田表層之下的龐大真菌網絡（fungal webs），透過植物根系交換養分，每年可吸收約130億噸的碳，在調節全球氣候中扮演關鍵角色。

美國演化生物學家基爾斯（Toby Kiers）聚焦於這個地下世界的研究，讓她獲頒素有「環境諾貝爾獎」之稱的泰勒環境成就獎（Tyler Prize for Environmental Achievement）。

基爾斯和同事去年推出「地下真菌地圖集」（Underground Atlas），繪製出菌根菌（mycorrhizal fungi）在全球的分布情形，協助揭開地表下的生物多樣性。

研究顯示，植物會將多餘的碳輸送到地下，而菌根菌每年吸收約131.2億噸二氧化碳，約等同於全球化石燃料排放量的1/3。

基爾斯和團隊最近進一步推動這個領域的發展，在「自然」（Nature）期刊發表論文，讓這個原本「藏在暗處」的世界得以被人看見。

而他們的全球性分析得出了令人深省的結論：多數真菌多樣性熱點並不在現有的保護區內。

由於現有保育體系大多忽視真菌，基爾斯共同創立了「地下網絡保護學會」（Society for the Protection of Underground Networks, SPUN），並將於本週將推出「地下倡議者」計畫，培訓科學家運用法律工具來保護真菌生物多樣性。

她解釋道，「我們所認知的生命之所以存在，都是因為真菌」，現代陸生植物的藻類祖先並不具備複雜的根系，正是與真菌的共生關係，使牠們得以擴展至陸地環境。