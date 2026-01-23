地政總署招標出租四幅土地 供受收地影響棕地經營者承租

【on.cc東網專訊】地政總署公布，將以短期租約方式招標出租四幅分別位於離島、元朗和屯門的政府土地，供受相關政府發展項目於2029年第一季或之前收地及清拆行動影響的合資格棕地作業經營者承租。4幅招標出租的土地位置包括大嶼山深水角、元朗近僑興路及元朗公路、元朗唐人新村，以及屯門龍鼓上灘。其中以屯門的土地面積最大，約6,000平方米；元朗唐人新村的土地面積最小，約347平方米。

署方表示，該4幅土地可用於多種類型的棕地作業用途，包括與建造業相關的露天存放、貨倉、工場及鋼筋預製工場；亦適合其他工業、露天存放、貨倉、工場、回收和循環再造或再加工業務。根據現行安排，受政府發展項目影響的業務經營者，若符合相關申領準則，可獲發放法例訂明的法定補償，或以特惠津貼替代。

是次招標由今日開始，下月24日截標。署方表明，如經營者在相關政府發展項目清拆行動完結後，已兩次或以上獲邀參與以往相關的短期租約招標，將不會獲邀參與今次招標。發言人強調，地政總署會繼續物色合適的空置土地，以短期租約方式招標出租，供棕地作業經營者搬遷業務。

