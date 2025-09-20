日本團隊研「黑牛畫斑馬紋」 證減少蒼蠅叮咬
地方創生基金會攜企業 築中部永續家鄉舞台
[NOWnews今日新聞] 台灣地方創生基金會攜手信義房屋與台新新光金控，近日在台中共同舉辦中區地方創生企業媒合會，邀請中部地區12組地創團隊與在地企業齊聚一堂，進行深度交流與永續合作對接。從導入AI智慧養殖的「台灣鯛」到推動森林循環再利用的「REWOOD」，活動現場故事精彩、氣氛熱絡，展現地創與企業ESG策略融合的多元可能。
台灣地方創生基金會董事長陳美伶表示，基金會自成立以來即致力於推動城鄉平衡，過去幾年陸續舉辦企業媒合會，搭建地創團隊與企業之間的橋梁，共同推動ESG永續發展目標，感謝台新新光金控連續三年支持基金會，共同推動地方創生，讓團隊能在家鄉實現幸福生活。
本次活動中，「台灣鯛」團隊以AI智慧養殖技術應對氣候變遷挑戰，改善傳統養殖面臨的高溫魚池死亡、地下水過度抽取、颱風暴雨造成漁貨損失等問題。透過科技導入，不僅穩定收入，也吸引青年返鄉投入養殖事業，為地方注入新活力。
「REWOOD森林循環」團隊也分享了與企業合作的永續實踐案例。他們回收企業場域修枝後的樹木，經過處理後製作成實木家具、炭製品及木酢液清潔劑，再回到企業場域中使用，打造一套完整的循環經濟合作方案，展現地創與企業永續目標的深度融合。
此外，其他參與分享的團隊還包括TC TIME WALK、天香羊肉爐、BONBONS 甜點、氺の尼泥研製所、大美生活提案所、彰化旅行+/奇步應用、乙木羊農牧、點點善/土地工工、峰禾日秝、藺子等，展現地方創生在中部的多元樣貌。
陳美伶指出，地方創生企業媒合會繼2023年在台北、2024年在新竹舉辦後，今年選擇台中作為活動場域，聚焦中部地區的地創團隊與企業，促進在地連結與合作。呼籲企業一同聆聽地創團隊的故事，了解他們返鄉、移居的初衷與使命，因為「人」是地創最核心的力量，能夠帶動台灣的正向改變。
台灣地方創生基金會以「永續」為核心，從四大面向推動地方創生：全齡共創，每個人都是永續的一份子；解決人口結構與城鄉不均問題；導入科技，提升地創效能；協助在地團隊實現幸福生活。本次企業媒合會成功搭建地創團隊與企業之間的橋梁，展現地方創生的多元面貌與永續潛力，為台灣地創注入更多希望與可能。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／您的謄本防窺片已上線！信義房屋為客戶升級個資防護力
房市／農場成慢飛天使的田間樂園 連3年獲信義房屋社區一家肯定
房市／全台最大里掰了！在地房仲揭福山里家庭客多 中古大樓搶手
其他人也在看
聲秀︳林錦興被淘汰後指吳浩康出言侮辱 TVB出完整片段還原真相 Deep嬲爆要求公開對質
TVB音樂綜藝《聲秀》以師徒制培訓學員，早前一集中導師之一吳浩康Deep嘅學員林錦興(小林）被淘汰後，Deep向小林作出提點。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
爆一爆｜北都發展預示 香港「去家族化」（Louise）
特首已心急如焚，在施政報告中力谷「北都」。位於上水、古洞一帶的「北都」，近幾年火速成型，自幼在此成長故對「北都」特別有感覺。近期收地拆卸工程如火如荼，見證香港六、七十年代工業時期的「振興鎅木廠」、「興業電子廠」、以至有60年歷史的鄉村教會-信義會靈合堂都一一拆卸移為平地。Yahoo財經專欄 ・ 10 小時前
蘋果iPhone｜iPhone 17 似炒燶 僅Pro Max有捧場 半日暫報賺近3000元
最新一代蘋果iPhone 17系列今日正式在香港發售。雖然網上不少人表示iPhone不如以往，但根據網上最新回...BossMind ・ 1 天前
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 1 天前
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 1 天前
王喜移英遇連環慘況 身無分文食麵無錢找數喊：救命呀！
58歲藝人王喜曾憑《烈火雄心》等劇集走紅，一度成為TVB「男一」演員，近年移居英國，不時拍片分享生活點滴Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
打風｜天文台：颱風米娜星期六帶來狂風驟雨！樺加沙接力襲港威力媲美「山竹」？ 網民：下星期二至四坐8望10
今年香港特別多颱風，受強烈熱帶風暴米娜影響，天文台今日（9月19日）9:20am改發三號強風信號，本港高地正吹強風，普遍風勢將會增強，海面有大浪及湧浪，天文台表示米娜已於2:50pm在汕尾登陸，會評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。至於另一股超級風暴樺加沙已生成，是否如大家所講般，威力比「山竹」強呢，天文台都有說明情況，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
New Balance x Miu Miu聯名波鞋新款亮相！530SL淡灰色麂皮款，高訂氣質讓鞋迷難以抗拒
Miu Miu x New Balance 再度攜手，推出以 530SL 運動鞋為核心的全新限量系列！此聯名不僅延續雙方標誌性風格，更邀來網球新星 Coco Gauff 參與合作，將運動機能與高級訂製美學完美結合，難怪消息一出已引起高度關注！Yahoo Style HK ・ 1 天前
黃宗澤出席時裝品牌活動造型惹熱議 網民：我諗起我阿媽去拜年嗰個樣
黃宗澤（Bosco）近年中港兩邊走，於內地劇接劇之餘，更加參與內地綜藝真人騷，人氣高企，吸金力非常驚人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
BLACKPINK Lisa自家品牌T恤不用$400！偶像同款服飾低門輕鬆入手
BLACKPINK 成員 Lisa 的自家品牌 LLOUD正式推出首波服飾與周邊，讓粉絲們能夠輕鬆擁有 Lisa 同款服飾！Yahoo Style HK ・ 1 天前
方力申母親知葉萱曾入邪教 窩心支持：我都當你係我個女！
今年情人節（2月14號），方力申突發宣布已跟拍拖兩年的藝術家女友葉萱（Maple）結婚，再於四個月後的父親節（6月15號）自揭快將榮陞爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
MR PORTER香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月優惠低至3折/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學
MR PORTER是來自英國的網購平台，與Net-A-Porter、YOOX及The Outnet屬同一集團，而MR PORTER最大分別是只售男裝產品。講到MR PORTER吸引之處，除了有超過600個時尚品牌選購之外，不少定價都跟歐洲當地價格上架，所以價錢會比香港市面平。Mr Porter近期減價區限時低至3折，Yahoo購物專員推介入手Mr Porter自家品牌MR P.恤衫低至3折、男女都啱用的Acne Studios銀包低至5折、New Balance M1000波鞋半價，MR PORTER官網產品價錢有可能隨匯率有變動，付款前要多加留意！以下文章將會為大家解構MR PORTER網購教學、免運費及退貨詳情，定期更會更新最新優惠碼及限時優惠！不妨Bookmark文章，留意最新折扣優惠消息。Yahoo Style HK ・ 1 天前
寧德時代市值增1100億美元 投資者心中估值仍「便宜」
【彭博】— 「便宜」這個詞通常不會用來形容一只股價幾個月將近翻倍的股票，但這正是一些投資者對寧德時代的描述。Bloomberg ・ 1 天前
婚戒推薦2025｜周生生、周大福結婚戒指限時低至65折！白色黃金鑽戒入手平$2,300、黃金素戒只需$1XXX
由求婚、訂婚，去到婚禮，一生人只會經歷一次，是人生中一個重要的里程碑，所以由挑選場地，以至結婚戒指都絕對不能馬虎，要為自己及另一半帶來難忘的回憶！2025年婚戒市場掀起一股新風潮，由於國際金價突破每盎司3,500美元的歷史高位，令黃金與鑽石戒指不僅象徵愛情的承諾，更被視為保值的「投資級飾品」。如果Budget有限，但又想搵到顏值高、CP值高的款式，周生生以及周大福的婚戒是不錯的選擇，由傳統經典款，去到新式華麗款都有，價錢更由幾千元至數萬元，絕對可以搵到啱心水！各位準備求婚或結婚的新人們有好消息，近日周生生與周大福都推出限時優惠，可享低至65折，款式選擇也頗多，以下是小編的心水推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
安全隱患｜小米召回逾11萬輛標準版SU7 市監總局：存安全隱患 以OTA技術升級輔助駕駛功能
根據中國市監總局公告，小米（1810）需召回逾11萬輛SU7標準版電動車，消息隨即登上微博熬搜榜首，拖累股價今日低開2%，曾低見55.7元，暫報56.5元，仍跌0.62％。小米創辦人雷軍及小米汽車其後發文宣佈「小米汽車OTA秋季大版本升級」，似是回應有關召回消息。BossMind ・ 1 天前
TikTok傾掂未？習特通話對比雙方說法
美國總統特朗普和中國國家主席習近平周五通話，實現兩人自6月初以來的首次直接交談。北京發布新聞稿後特朗普也在自己的Truth Social上親自發文。Bloomberg ・ 23 小時前
笑到最後｜升跌都贏：KOL的現代股評適應性藝術（高明）
呢位KOL展現嘅正正係呢種高度適應性：雖然本我係睇公司業務嘅基本面分析，但佢能夠推左走右，做到升跌都贏。呢種動態嘅分析能力，理論上應該不會輸錢。Yahoo財經專欄 ・ 14 小時前
暴風圈｜全智賢新劇一句對白引發辱華風波 香港場景被轟刻意醜化中國
韓國女星全智賢與姜棟元主演嘅Disney+原創政治愛情新劇《暴風圈》已上線，為全智賢暌違4年嘅劇集，亦係佢首部Disney+劇作，並於內裡出演極具挑戰性嘅女政治家角色，成為劇情賣點之一。不過，近日全智賢於劇中一句對白引發輿論風暴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
佘詩曼媽媽驚傳患癌 激罕回應母親一改招牌冬菇頭剃光頭一事
佘詩曼與媽媽Lily（佘媽）感情極好，5歲時爸爸交通意外不幸離世，由佘媽媽獨力養大三名子女，因此佘詩曼一直努力工作報答媽媽。佘媽媽一直以招牌「銀絲冬菇頭」示人，不過去年改用布巾包頭或戴帽，有傳身體出現狀況。事後，佘詩曼於社交平台坦承媽媽已唔舒服咗一年半。日前，佘詩曼以「粉紅大使」身份出席癌症基金會宣傳活動，罕有回應佘媽媽嘅身體狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前