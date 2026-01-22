地監局開立投訴增56% 涉發出違規廣告最多飊逾一倍

蕭澤宇(左)指，「發出違規廣告」的投訴是去年投訴宗數上升主因。(林俊源攝)

地產代理監管局回顧在2025年的工作，指去年開立的投訴個案有253宗，按年增加56%。涉及一手買賣的有40宗，按年增加13宗。 地監局指，「發出違規廣告」佔比最多，由2024年的30宗，增至81宗，亦是去年投訴宗數上升的主因；當中77宗涉及網上廣告，按年增50宗。

地監局主席蕭澤宇指，有關「發出違規廣告」的投訴中，不少涉及提供錯誤的樓盤照片，或發出廣告前未獲業主書面授權。過往牽涉投訴較多有關境外物業的個案，去年並沒有開立投訴。

其他工作方面，地監局在去年巡查一手樓盤銷售點668次、地產代理商舖932次、就有關反洗錢/打擊恐怖分子資金籌集的指引進行1,120次抽查，並抽查網上物業廣告1,691次。在上述所有巡查及抽查期間，局方共發現113宗違規個案，大部分涉及違規廣告。

紀律制裁方面，地監局在2025年對319名持牌人或前持牌人採取了紀律處分，包括暫時吊銷9個牌照及撤銷83個牌照，另外2025年合共罰款約470萬元，全部撥歸政府庫房。

截至去年底，個人牌照總數約3.8萬人，按年減1.9%；公司牌照及地產代理商舖數目分別有3,948間及6,591間，按年減0.5%及1.9%。年內有6,503人次應考資格考試，按年增3.8%；期間有1,576人新領牌照，較前年增70人。蕭澤宇表示，受整體經濟及樓市影響，現時持牌人數較高峰回落約一成。

