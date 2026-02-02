八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
地盤全面禁煙最高或罰15萬 工會倡定額罰款5千具阻嚇
政府計劃修例規定地盤全面禁煙，違者最高罰款15萬元及禁止再踏入地盤工作。香港建造業總工會理事長周思傑表示，工會早前曾作調查，發現過半數受訪者支持地盤全面禁煙，但七成認為最高罰款15萬元過高。他建議可考慮定額罰款，例如首次發現罰3千元，第二次罰5千元，相信已具足夠阻嚇作用。
另外，建造業議會早前集體為已拆棚網的大廈採購棚網，並陸續分發予承建商，預計全數5萬張棚網農曆年前可交付。但部分大廈收到棚網卻未安裝，周思傑指，自去年12月棚網下架後，不少大維修工友已失業，部分人更提早回鄉過年。同時，議會派棚網至過年亦不足一個月，部分業主不希望節日前掛棚網上外牆，因此工會預計很多工程傾向農曆年後才開工。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1008508/地盤全面禁煙最高或罰15萬-工會倡定額罰款5千具阻嚇?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
中國婦失蹤案損傷多達5處！ 丈夫報案日中移民黑幕曝光！
這是發生在日本茨城縣築波市的中國籍女子死亡案，迅速從一樁失蹤事件演變成疑似他殺的國際焦點，受害者是一名54歲（報導中也有51歲說法）的中國婦女，遺體在山林中被發現時赤腳倒地，衣物完整但隨身物品如包包和手機不見，司法解剖顯示右側肋骨骨折、頸部疑似勒痕、皮膚多處脫落，死亡時間推估數周前。
社署社工上月暈倒後不治 據報死者為支援宏福苑災民「一戶一社工」｜Yahoo
勞工及福利局及公務員事務局昨日（2 日）深夜發稿，對於一名社會福利署社工離世感哀悼。該名社署職員上月暈倒，送院後證實不治。有說法指，死者為協助大埔宏福苑災民的「一戶一社工」之一。
6歲小妹寒風1公里找媽報警！ 警方抓人揭喝酒荒唐疏忽！
這媽媽也太會玩了吧？日本北海道旭川市傳出超離譜事件，24歲母親平野愛華將未滿6歲女兒獨留家裡，長達11小時以上，自己跑去和友人喝酒狂歡。
元朗住宅傳異味 41歲男租客倒斃床上 警方檢獲遺書
元朗一住宅今日(月1日)早上發生疑似尋短事件。一名男租客被發現倒斃屋內，警方正展開調查。事發於上午11時許，警方接獲位於元朗紅棉圍7號順通樓一名業主報案，指其單位傳出異味，懷疑男租客在屋內暈倒。救援人員接報到場，進入單位後發現41歲姓黃男事主倒臥床上，當場證實死亡。警方在現場檢獲遺書，案件暫列作「屍體發現」，死因有待驗屍後確定。
Carousell相關網購騙案一周逾110宗 有受害人銀行帳戶遭轉走逾400萬元
警方「守網者」平台公布，上周(1月24日至30日)，警方共接獲逾110宗與Carousell有關的網上購物騙案，騙款金額超過1,000萬港元，其中「假冒Carousell職員」的相關案件佔3宗。
香港近期必看展覽清單！古埃及古文明、MOLLY特展、沉浸式光影全到齊
古埃及文明大展｜香港歷來最大規模埃及文物展香港故宮文化博物館現正舉辦「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」，展期由即日起至2026年8月31日，為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽。匯聚250件來自七間埃及重要博物館的瑰寶及最新的考古發現，包括傳...
伊院顧問醫生羅偉霖醉後擲杯打人 准守行為3年
伊利沙伯醫院呼吸系統科顧問醫生去年到尖沙咀飲酒消遣時，涉酒醉後向男酒客擲酒杯及掌摑女經理。他被控傷人及普通襲擊兩罪，案件今日(2日)在九龍城裁判法院再訊。署理主任裁判官黃雅茵批准羅自簽2000元，守行為3年，控罪撤銷。被告羅偉霖(52歲)，被控於去年6月5日，在香港九龍尖沙咀諾士佛臺1號10樓「V SING」內非法及惡意傷害鄭浩耀和襲擊陳紀君。羅承認的案情，鄭浩耀和女友於案發時在涉案酒吧飲酒，羅和3名朋友則坐在斜對面。期間，羅看似飲醉且情緒激動，以酒杯擲向鄭，鄭因此鼻有裂傷和流血，上前制止的酒吧女經理陳紀君亦遭掌摑左臉，另一名職員上前制止並報警。羅隨後被捕，他在警員調查時指，因飲得很醉而對事件沒有印象。鄭和陳被送至廣華醫院救治，同日出院，其中鄭需縫上7針。
秀茂坪安泰邨中年漢家中暈倒 送院搶救不治
今日(1日)清晨6時許，警方接獲一名女子報案，指其48歲的丈夫在秀茂坪安泰邨和泰樓懷疑暈倒。
涉冒充戰機機師與逾百女曖昧 男子涉敲詐勒索被起訴
【on.cc東網專訊】內媒周日（1日）報道，山東煙台市一名男子涉嫌冒充現役解放軍飛行員，編造駕駛殲16戰機受傷的「英雄故事」，與100多名女性保持曖昧關係，一人分飾3個角色詐騙多位女性。他因涉嫌敲詐勒索罪和冒充軍人招搖撞騙罪，被檢察機關提起公訴。
川普掃蕩移民行動被捕 5歲童獲釋返家
（法新社華盛頓1日電） 美國總統川普政府強力掃蕩移民，一名5歲男童在明尼阿波利斯（Minneapolis）突襲行動中遭到拘留，事件震驚全球。川普政府辯稱，由於這名父親企圖逃避移民官員，移民暨海關執法局才會將孩子一同拘留。
新田洲頭村屋傳惡臭 揭 20 貓及倉鼠屍藏雪櫃 28 歲男涉殘酷對待動物被捕｜Yahoo
元朗新田洲頭村一間村屋被揭多具貓屍及倉鼠屍藏於雪櫃，一名 28 歲男子涉殘酷待動物被捕。
落馬洲洲頭村屋懷疑虐待動物案 揭雪櫃藏二十貓一倉鼠屍體 警拘二十八歲男子
【動物專訊】落馬洲洲頭村發生恐怖懷疑虐待動物案，一間村屋的雪櫃內竟發現20隻貓及1隻倉鼠死亡，屍體放在膠袋內，另屋內還有9隻貓生還，惟身體狀況十分虛弱，屋內環境衛生亦十分惡劣。警方拘捕28歲龍姓男子，懷疑涉殘酷對待動物。 據了解，事發地點位於洲頭村14號村屋，報案人是業主，於2020年將單位租予龍姓男子，業主在昨日發現單位傳出惡臭，於是報警。警方到場時發現有20隻貓及1隻倉鼠死亡，放在膠袋內並存放於雪櫃。 漁護署及愛協督察到場跟進，初步檢查所有動物屍體並無可疑表傷，須作進一步化驗及檢查。警方作進一步搜查，發現屋內有9隻貓生還，但身體狀況非常虛弱。由於上址環境惡劣，9隻貓交由愛協照顧。 漁護署會進一步化驗及解剖確認動物死因。警方以「殘酷虐待動物」拘捕龍姓男子，案件由邊境刑事值日隊第二隊跟進。 The post 落馬洲洲頭村屋懷疑虐待動物案 揭雪櫃藏二十貓一倉鼠屍體 警拘二十八歲男子 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.
緬北電騙白家犯罪集團4名主犯伏法 白所成已因病死亡
內地傳媒報道，緬北電騙白家犯罪集團案，白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等5人，涉及殺人、詐騙、販賣、製毒、綁架、開設賭場等罪，去年11月於一審被判死刑，其後白所成因病死亡，而其餘4人的上訴於去年12月被駁回，維持原判，深圳市中級人民法院收到最高人民法院命令後，依法對4人執行死刑。臨刑前，罪犯的近親屬進行了會見。最高人民法院確認，以白應蒼等為首要份子的白家犯罪集團，在緬甸果敢地區通過自行修建、合作開發等方式設立多個園區，招攬、吸引楊立強等多名「金主」入駐，並提供武裝庇護，夥同「金主」實施電騙、開設賭場、故意殺人等犯罪，詐籌資金290多億人民幣，造成6名中國公民死亡、多名中國公民受傷。法院認為，被告人白應蒼組織、領導白家犯罪集團，武裝庇護電詐犯罪集團實施犯罪，其餘被告分別組織、領導、參加電詐犯罪集團或團夥實施犯罪，犯罪性質特別惡劣，情節、後果特別嚴重，社會危害極大，罪行極其嚴重，依法核准白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益死刑。 (ST)
上環5100萬日圓劫案 三名日本男及一內地女被控串謀搶劫提堂
【Now新聞台】一名日本找換店職員，上周五在上環找換店外被搶走5100萬日圓，四人被控串謀搶劫罪提堂。 四名被告由警車押送至東區裁判法院應訊，其中三名男子23至28歲，是日本人，剩餘該名52歲女子來自內地，他們被控上周五在德輔道中興業商業中心外串謀搶劫，並劫去一名日本男子5100萬日圓。其中一名被告鈴木悠介提出保釋申請，裁判官張志偉拒絕，他及另外三人要還柙至4月20日再提堂。#要聞
山東街唐樓單位起火烈燄竄出窗 濃煙席捲半空
【on.cc東網專訊】旺角發生火警。今午(2月1日)1時16分，山東街71號一唐樓單位起火冒煙，驚動多人報案。據網上片段所見，起火單位火舌竄出窗外，火苗墮下，波及晾掛窗外的衣物。一批住客自行疏散。
警搗破網戀電騙集團拘682人 涉580宗騙案涉額6.2億港元
警方宣布，過去三星期展開代號「謀攻」的執法行動，以「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及洗黑錢等罪拘捕了共682人，包括469男213女，年齡介乎14至89歲，共牽涉580宗騙案及科技罪案，涉及款項6.2億港元。 案件以電話騙案、網上購物及求職騙案為主。涉案的包括一個網上情緣詐騙集團，涉及11人，在工廈租用單位作住所及詐騙基地，並在不同交友程式利用虛假頭像假扮成本地年輕女子，對314人進行詐騙，共騙取4,400萬元。他們向受害人聲稱，在外地工作其間遭受挫折、有自殺念頭，再由詐騙集團假扮女子的上司，聲稱女子去世，向受害人展示偽造公司卡片及遺產證明，而女子指定受害人協助處理或繼承遺產，騙取受害人繳付手續費，其後失去聯絡，詐騙集團又假冒警員進行二次詐騙，致電受害人訛稱已偵破騙案，要求繳交行政費，以取回被騙款項。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
陸地盾臂龜陳屍北角碼頭對出橋躉 警列虐待動物案調查
北角發生懷疑殘酷對待動物案件。一隻龜被困北角碼頭對出東區走廊橋躉，市民於昨午4時發現並報警。消防、漁護署及愛護動物協會人員到場，消防員繫上安全繩經長梯才能抵達石躉，初步相信為一隻50厘米乘30厘米大的盾臂龜，並已證實死亡，將它放入膠籠帶走；疑遭人棄於上址，警方將案件列作「殘酷對待動物」處理。翻查資料，蘇卡達象龜，又名非洲盾臂龜、盾臂龜及蘇卡塔爾陸龜，是世上體形第三大的大陸陸龜品種，可長達60至90厘米，重100至200磅，分布撒哈拉沙漠南部邊緣地帶，屬草食性，以肉質植物為主。
鄧炳強：安全帶保障生命安全是不爭事實 研是否加入豁免條款
巴士強制佩帶安全戴法例實施不足一周，引起社會極大迴響，其後政府承認條文有不足之處，未能完全反映立法原意，將刪除有關強制佩戴安全帶的條文，待完善條文後再提交立法會審議。保安局長鄧炳強表示，雖然現時乘巴士時沒有佩戴安全帶並不違法，警方亦會以勸喻為主，但他強調安全帶在交通意外中可保障生命安全，是不爭的事實。對於日前有巴士安全帶被剪，鄧炳強斥責挑戰社會制度，屬「反社會行為」，強調會嚴肅處理。
北角碼頭發現龜屍 警列殘酷對待動物
【Now新聞台】北角碼頭發現有龜隻死亡，案件列作殘酷對待動物案處理。 消防員到場檢查龜隻情況。下午3時許，警方接獲市民報案，指在東區走廊橋底近北角碼頭旁邊一石躉上發現一隻烏龜，消防員繫上安全繩經長梯抵達石躉，檢查證實龜隻已經死亡，愛協人員到場檢走龜屍，警方調查後列作殘酷對待動物跟進。據了解，該龜隻為非洲盾臂龜，身長約50厘米乘30厘米，疑遭人放置在橋躉上。#要聞
日本多地持續暴雪 當局指造成最少27人死亡
日本自1月下旬開始持續暴雪，當局指至今造成最少27人死亡、290人受傷。《新華社》報道，受到冬季氣壓影響，靠近日本海一側的日本多地，連日來遭遇強降雪。日本總務省消防廳表示，新潟縣受災情況最嚴重，有12人死亡，而秋田縣、北海道、青森縣等地也有人員傷亡。 (ST)