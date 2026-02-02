地盤全面禁煙最高或罰15萬 工會倡定額罰款5千具阻嚇

建造業議會採購的棚網，料農曆新年前全數交付。(資料圖片)

政府計劃修例規定地盤全面禁煙，違者最高罰款15萬元及禁止再踏入地盤工作。香港建造業總工會理事長周思傑表示，工會早前曾作調查，發現過半數受訪者支持地盤全面禁煙，但七成認為最高罰款15萬元過高。他建議可考慮定額罰款，例如首次發現罰3千元，第二次罰5千元，相信已具足夠阻嚇作用。

另外，建造業議會早前集體為已拆棚網的大廈採購棚網，並陸續分發予承建商，預計全數5萬張棚網農曆年前可交付。但部分大廈收到棚網卻未安裝，周思傑指，自去年12月棚網下架後，不少大維修工友已失業，部分人更提早回鄉過年。同時，議會派棚網至過年亦不足一個月，部分業主不希望節日前掛棚網上外牆，因此工會預計很多工程傾向農曆年後才開工。

