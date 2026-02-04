地盤全面禁煙︱定額罰款須與醫衞局協調 遇業界反彈 延至最遲年中完成立法｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】政府早前計劃修例規定在建築地盤違例吸煙者最高可被罰款 15 萬元，引起業界大反響，勞工及福利局局長孫玉菡昨日（3 日）急「轉軚」，表示研究將罰則改為定額罰款 3,000 元，與現行吸煙相關法例的罰款水平一致。《明報》專欄「聞風筆動」今日（4 日）引述消息指，孫玉菡聽取意見後跟醫務衞生局長盧寵茂協調，得出最新的修例建議，消息人士又預計修例會因而推遲兩三個月才能完成，最遲在今年年中完成立法，形容是一個取捨。專欄形容，局方迅速改動的舉措似乎是汲取了「巴士安全帶風波的教訓」，減少政策爭議。

工會民調：7 成受訪工人認為 15 萬判罰太高

今次修例建議是源於大埔宏福苑五級火的災後討論。雖然火警原因仍然未明，但是地盤吸煙被指為可能引發大火的源頭，孫玉菡在災後就表示如果獲得立法會支持，會立法全面禁止地盤吸煙。

廣告 廣告

專欄引述消息指，當局本來決定修訂香港法例第 59 章《工廠及工業經營條例》下《建築地盤（安全）規例》（第 59I 章），禁止在建築地盤進行任何有引發火警風險的吸煙行為，違例承建商的最高罰款是 40 萬元，違例工人的最高罰款是 15 萬元。原本勞福局打算日內就提交立法會審議，但建造業總工會近日就公布調查，指有近 7 成受訪工人認為對工人施以 15 萬元判罰並不合理。工會理事長周思傑並且認為，引入定額罰款已經能有效阻嚇地盤吸煙。

建築地盤安全規例不設定額罰款罰則 須醫衞局「出手」

專欄引述「政府內部權威消息人士」指，15 萬元只是最高罰款，如果按法庭過往判例，工人吸煙大有可能只被罰數千元，但當局都理解工人和工會擔憂，亦認同引入定額罰款的建議不無道理；但《建築地盤（安全）規例》本身並無定額罰款罰則，當局研究後認為可以修訂醫衞局管轄的《吸煙（公眾衞生）條例》附表 2 及《定額罰款（吸煙罪行）條例》，將地盤納入禁煙範圍，違規者定額罰款 3,000 元。

承建商違反條例最高罰 40 萬元

消息人士指，孫玉菡已跟盧寵茂溝通後取得共識，醫衞局會修訂《吸煙（公眾衞生）條例》附表 2 及《定額罰款（吸煙罪行）條例》，對地盤內吸煙者施定額罰款；至於勞福局就會繼續修訂《建築地盤（安全）規例》，禁止地盤吸煙，罰則只針對承建商，違例者可罰款 40 萬元，兩個政策局將同步推出法例。

【相關報道】

地盤全面禁煙︱業界斥 15 萬罰款過高 孫玉菡急轉彎：擬改為定額罰款 3000 元︱Yahoo