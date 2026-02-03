地盤全面禁煙︱業界斥 15 萬罰款過高 孫玉菡急轉彎：擬改為定額罰款 3000 元︱Yahoo

政府計劃修例規定建築地盤全面禁煙(Photo by Chris Jackson / Getty Images)

【Yahoo新聞報道】政府計劃修例規定建築地盤全面禁煙，早前建議違例吸煙者最高可被罰款 15 萬元，引起業界關注。勞工及福利局局長孫玉菡今日（3 日）表示，留意到前線工友意見及相關憂慮，正研究將罰則改為定額罰款 3000 元，與現行吸煙相關法例的罰款水平一致。

孫玉菡今日出席第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動啟動禮後會見傳媒時稱，理解工友對高額罰款的擔心，政府正積極研究調整方案，但相關安排需要時間處理。他表示，除修訂職業安全及健康相關法例外，亦可能需要一併修訂《吸煙（公眾衞生）條例》，具體細節有待日後公布。

69.5% 工人指最高罰款 15 萬元不合理

地盤全面禁煙建議早前引起工會討論。香港建造業總工會曾就有關安排訪問 439 名前線工人，結果顯示有 51.5% 受訪者支持地盤全面禁煙，48.5% 表示反對。不過，在罰則方面，調查發現有 69.5% 受訪工友認為最高罰款 15 萬元並不合理。

香港建造業總工會理事長周思傑早前表示，罰款具阻嚇性屬合理，但認為最高罰款水平過於極端，與工人實際收入不相稱。他認為，可考慮設定定額罰款制度，例如首次違規罰款 3000 元，再犯則罰 5000 元，已具足夠阻嚇力。

周思傑亦指出，現時部分地盤已有內部規定禁止吸煙，但執行成效有限。他認為，若日後有清晰法例作依據，讓地盤管理人員依法執行，例如禁止工人攜帶香煙進入地盤，將有助改善執行情況。