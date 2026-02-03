政府計劃修訂附屬法例，擬將地盤實施全面禁煙。根據原先建議，工人在地盤吸煙最高可罰15萬元，但有工友指罰則過高，工會更形容屬「極端罰則」。勞福局長孫玉菡昨回應指，正考慮改為定額罰款，如罰款3,000元，金額與《吸煙(公眾衛生)條例》的定額罰款看齊，但強調需時研究，期望盡快公布方案。

另外，社會福利署一名社工上月暈倒送院後不治，孫玉菡證實，離世社工是宏福苑的「一戶一社工」；形容該名社工盡心盡責、勤奮、幹練，對其離世深感難過及沉痛，向其家人致以慰問，又指其家人表示希望保持低調，希望公眾尊重家屬意願，署方會全力支援家屬。

孫玉菡表示，大火後社署全體出動，約2千名社工協助近2千戶災民，署方已安排另一名社工接手跟進離世社工原本負責的個案。他強調，支援工作並非由社工單打獨鬥，除有公務員義工配對支援外，也會與非政府機構合作，為有需要的住戶提供情緒輔導及其他協助。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1008786/地盤吸煙最高罰15萬引反彈-孫玉菡-或改定額罰款3千?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral