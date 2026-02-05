地盤吸煙｜許澤森：樓宇維修地盤範圍內仍有住客屬唯一可豁免情況

【Now新聞台】政府計劃修例，全面禁止在地盤吸煙。勞工處處長許澤森指，現有的建築地盤安全規例規定高火災風險地盤須禁煙，最高可罰款15萬元，原本打算沿用同一罰則，但聽取持分者意見後，認為改為定額罰款3000元較合適。

勞工處處長許澤森：「現時我們將禁煙要求是在所有地盤內實施，就不是現有規例下，只是針對高風險地盤才禁煙，所以考慮處罰的方式，我們覺得有些空間可以做一些調整。廣泛地一般人在地盤內，只要吸煙，我們就用一個罰則去處理，這樣的邏輯就與我們之前是以火災風險為本的處罰方法，可能要有另一套思考方法。」

許澤森指，若進行樓宇維修期間有住戶因工程而搬走，整個單位就屬於地盤範圍，即是禁煙範圍；但如果住客亦居住在內，則屬於豁免範圍，期望可於上半年將修例草案提交立法會。

