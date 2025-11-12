容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
地盤安全｜獲授權簽署人甚少參與地盤管理 業界倡設營造師註冊制度加強監督｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】本港工業意外頻生，社會關注如何進一步改善地盤安全。香港營造師學會會長湯毓祺今早（12 日）出席電台節目表示，本港現時主要由承建商的「獲授權簽署人」（（Authorized Signatory, AS）承擔工業意外責任，但簽署人往往是承建商的老闆或公司高層，並非接觸地盤日常管理，至於真正接觸現場管理的「營造師」（Constuction Manager）就未有註冊制度，出現缺口。湯毓祺倡議，本港應該訂立「註冊營造師」制度，給予營造師法定身份及責任，令地盤監督更有效。
駐場管理地盤 工程師、測量師等有機會獲聘
湯毓祺今早在港台節目《千禧年代》表示，營造師是負責管理地盤，是地盤裡面的「總指揮」，地盤由一塊爛地到建築物落成，當中的工序管理都要由營造師負責。營造師必須對建築行業有相關知識和經驗，就現時行業情況而言，工程師、測量師、則師等專業職位都有機會獲承建商聘用為駐場的營造師。
承建商獲授權簽署人制度沿用至今已經超過 50 年，湯毓祺指全港共有 800 多間註冊承建商，授權簽署人總數只有 1,400 多名，當中有 7 成承建商只有一名授權簽署人，他們多數都不會參與地盤的日常管理，因此營造師作為駐場管理者的角色相當重要。
強調非取代授權簽署人
湯毓祺表示，目前學會有 3,000 名會員，如果要加入營造師學會，需要持建築相關學士學位，亦要有一定程度行業經驗，並需要經過面試和考核。他強調，註冊制度並非要取代授權簽署人或其他專業，而是希望營造師行業可以專業化，清晰化，讓責任跟營造師有效匹配。
