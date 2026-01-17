地盤擬全面禁煙 孫玉菡：分判、大判二判均要負責

【Now新聞台】政府計劃修例，規定地盤全面禁煙。勞工及福利局局長孫玉菡指，一旦有人吸煙，工人及僱主都要面臨罰款，僱主須顯示他有盡力防止工人在地盤內吸煙。

勞工及福利局局長孫玉菡：「分判商、大判、二判都要負起責任，其實他令我們覺得有負起責任的話，他要做很多工夫，包括要有流程、程序、安排，確保地盤內無人吸煙，包括現在很多地盤都是智慧地盤，有很多鏡頭、安排，如果那些他們全做了，僱主發現真的有人吸煙，他們向我們提供資料都是好的，我們可追究，尤其他們有錄像、相片的話，更方便我們追究。」

#要聞