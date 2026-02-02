地盤擬全面禁煙 最高罰款 15 萬元 工會批不合理：好極端嘅處罰｜Yahoo

去年發生的宏福苑五級火讓外界關注地盤安全，有保安經理及居民曾目擊工人吸煙。(Photo by Shi Jiamin/VCG via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】政府擬修例規定地盤全面禁煙，違者最高罰款 15 萬元。有工會支持禁煙規例，但認為 15 萬元罰款過高，形容為極端和不合理。工會認為如果設定額罰款，例如第一次犯規罰款 3000 元，第二次則罰 5000 元，已有足夠阻嚇性。

香港建造業總工會就地盤全面禁煙訪問工人意見，439 名前線工人當中有 51.5% 支持全面禁煙，48.5% 反對。工會理事長周思傑今早（2日）接受港台《千禧年代》訪問，他說工人關注重點在於最高罰款 15 萬元，有 69.5% 受訪者認為罰款金額不合理。周說：「罰款有阻嚇性係應該，但最高罰款係咪要 15 萬呢？呢個係好極端嘅處罰，工人人工點高都唔會去到 15 萬。」他認為，應設定額罰款，第一次犯規罰 3000 元，第二次則罰 5000 元。

如有法例支撐 可禁工人帶煙

被問立法後是否不會出現有工人在地盤偷偷吸煙的情況，周思傑認為涉及地盤管理，如果將來有法例依據去執行，相信可以避免出現這個情況。他又說，未有法例時地盤已有「家規」列明不准工人在地盤吸煙，但稱有「奀皮」工友在地盤吸煙，「地盤設有吸煙區，但地盤範圍好大，佢哋係咪好誠心，煙癮大嘅時候走去吸煙區呢？呢個係疑問，效果未必好好。」他認為，如果有法例支撐，讓地盤管理人員執行得到，不准工人帶煙進入，效果會好很多。