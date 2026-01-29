有網民在社交媒體分享，指恒基的地盤發出「禁煙令」。(Threads)

大埔宏福苑大火後，政府計劃修例於地盤全面禁煙，下月初將提交修訂案予立法會審議，不打算容許地盤內設吸煙區，若有工人吸煙，最高罰款15萬元。僱主即承建商大判、二判等若然未有盡責也會被起訴，最高罰款40萬元。香港建造業總工會於本月20至27日進行問卷調查，收集了439位工友的意見，受訪者涵蓋地盤各個工種，結果顯示對是否地盤全面禁煙，支持及反對約各佔一半。7成受訪者認為地盤吸煙最高罰款15萬元屬不合理。

根據結果，有226位受訪者（51.5%）支持地盤全面禁煙，213人反對（48.5%）。有近七成受訪者（305位）認為，假若在新修訂條例中列明在地盤範圍內抽煙，最高罰款十五萬元，表示不合理。另外，有五成半受訪者（243位）認為，因在地盤抽煙而被辭退，表示不合理。總工會亦向受訪者詢問最有效地盤禁煙方法（以多項選擇方式作答），最多受訪者認同的是「在地盤範圍外設立『吸煙區』」、鼓勵工友參加戒煙行動及定額罰款不多於一萬元。

擔心形成「為求捉人」氛圍 產生更多衝突

總工會指調查反映受訪工友普遍擔心罰則過重，只能形成「為求捉人」的執法氛圍，未能真正建立守規文化，令前線更為緊張、產生更多對立，甚至觸發衝突。受訪者被問及有效地盤禁煙方法時大部份並非單向反對禁煙的，而是希望執行新規例的單位，能夠讓工友們在吸煙及執行禁煙的規則上，情理兼備，要疏導情緒，而非盲目執行。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1007353/地盤擬全面禁煙-調查-工人支持反對各半-7成人稱罰15萬不合理?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral