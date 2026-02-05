地盤禁煙擬改定額罰款3000元 勞工處期望於上半年完成修訂

【on.cc東網專訊】政府正計劃於所有地盤全面禁煙，考慮將罰則由原來提出的最高罰款15萬元，改為定額罰款3,000元。勞工處表示，因應全面禁煙將擴至所有地盤，認為有空間調整罰則，正研究修訂附屬法例，期望於今年上半年完成。處方又承認，定額罰款較易執行，且關鍵在於是否有證據顯示某人在地盤吸煙。香港建造業總工會對此表示歡迎，指不排除個別地盤會有額外規定。

勞工處處長許澤森於電視節目表示，現行針對有明顯火災風險地盤的禁煙法例，相關最高刑罰為15萬元。他指，當局最初構思全面禁煙時，考慮沿用同一罰則，但其後聽取部分工友意見，考慮到新規將適用於所有地盤，認為有調整空間，正研究改為定額罰款方式，相信更易讓地盤工作者適應。他透露，目前研究方向是修訂部分附屬法例，期望可在今年上半年完成。

被問及定額罰款是否較易執行，許澤森表示實際上是，並解釋定額罰款即發出罰款通知書，關鍵在於是否有證據顯示某人在地盤吸煙，形容情況「黑白很分明」，相信執法會較簡單。

對於工會調查反映工友普遍認為3,000至5,000元的定額罰款可接受，許回應指，當局有參考主要持份者，包括工友及工會的意見，同時需考慮在地盤職安健的法例框架下，是否有足夠手段處理不同情況。他強調，因應部分風險較高地盤的需要，當局仍會採取法律手段提出起訴，再交予法庭處理。

被問到是否擔心有工人偷偷吸煙令情況變得隱蔽，許又指當局鼓勵工人配合職安健措施，未來會與地盤管理人員及承建商商討執法過程中的合作。他指，部分地盤設備較齊全，設有監控記錄，將有助執法。

香港建造業總工會理事長周思傑在同一節目中表示，歡迎政府考慮將對工人的罰則改為定額罰款，認為罰款3,000元對普通市民具阻嚇力，亦不排除個別地盤會有額外規定。周指，目前絕大部分地盤已實施禁煙，雖非法定要求，但相信對工友而言已成習慣，未來將有明確法例及罰則作為阻嚇。他認為，地盤可加強人手管理，並配合政府推動的智慧工地措施，借助已安裝的攝影攝錄器材進行高科技監管。

