地盤禁煙｜罰款改為定額3000元 工會：體現政府聽取民意 勞工處處長：高風險地盤會被起訴｜Yahoo

政府擬修例全面禁止地盤吸煙，目前考慮違者定額罰款 3000 元。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】政府擬修例全面禁止地盤吸煙，早前計劃違者最高可被罰款 15 萬元，引起業界反彈。勞工及福利局局長孫玉菡周二（3 日）「轉軚」，表示研究將罰則改為定額罰款 3,000 元。勞工處處長許澤森在電台解畫稱有考慮工友意見，而修例禁煙將來適用於所有地盤，政府認為有空間調整，相信以定額罰款的方式處理都合適。建造業工會認為定額罰款 3,000 元具阻嚇性，體現政府聽取市民意見及緩解工友憂慮。

許澤森：定額罰款執法較簡單

許澤森今早（5日）在港台《千禧年代》表示，政府最初擬定最高罰款 15 萬元，是源於《建築地盤(安全)規例》當中的禁煙條款，如地盤有明顯的火災風險，當局可發出命令禁煙，違反命令可被法庭判處罰款最高 15 萬元。許指出，政府本來沿用同樣罰則，但後來聽到工友不少意見，並認為修例禁煙將來適用於所有地盤，認為有空間調整，相信以定額罰款的方式處理都合適，執法亦較簡單。

許澤森被問當局現提倡定額罰款 3000 元，是否考慮到業界早前的意見調查，認為 15 萬元罰款過高。他回應稱，政府會參考主要持份者的意見，包括工友和工會組織，但除了參考他們的意見，也考慮到目前職安健法例框架是否足夠處理不同的情況。他說，因應部分地盤的風險程度較高，當局仍會採取法律手段提出起訴，再交予法庭處理。

被問將來修例實施後，會否出現工人匿藏吸煙的情況，許說非常鼓勵工人配合，政府將來也會與地盤管理人員和承建商商討如何在執法過程中合作，部分地盤的設備較齊全，有監控和紀錄，有助當局執法。

業界：絕大部分工地已禁煙

香港建造業總工會理事長周思傑在同一節目表示，歡迎政府考慮將罰則改為定額罰款 3,000 元，認為有阻嚇性，並體現政府聽取市民意見及緩解工友憂慮。周指出，目前絕大部分地盤已實施禁煙，雖然並非法例要求，但相信對工友而言已成為習慣，將來有相關法例及罰款阻嚇。