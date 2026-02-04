地盤禁煙｜議員指承辦商罰款40萬元感憂慮 孫玉菡：不會貿然控告

【Now新聞台】政府計劃修例禁止在地盤吸煙，勞工及福利局局長孫玉菡指，打算把原本最高罰款15萬元，改為定額罰款三千元。有議員關注會否調整對承建商40萬元的罰則。孫玉菡指，若承建商有採取足夠措施，並不會控告承建商。

立法會議員(批發及零售界)邵家輝：「員工的15萬可能將其變3000元，我相信會合理很多。但對於承辦商、老闆，未必能看顧所有員工要罰40萬的話，現時都很憂慮。對於承辦商的40萬會否有調整，令他們可以安心點？」

勞工及福利局局長孫玉菡：「我們與承辦商講解了，一般而言要張貼足夠的告示，如果工人是會吸煙的，在地盤門口應有些儲物地方讓他存放煙及打火機。我們不會貿然去告他，但相反而言，如果應該是一個禁煙的地盤，但我們巡查時，滿地都是煙頭、沒有指示，甚麼合理裝置也沒有，我們去告他其實也很合理。」

