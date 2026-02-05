地盤禁煙｜馮浩賢：有人居住的維修單位內吸煙獲豁免可避免侵犯私隱(陳樂陶報道)

【Now新聞台】政府計劃修例全面禁止在地盤吸煙。勞工處指，在維修地盤內有住客居住中的單位範圍內會屬於豁免範圍。副處長馮浩賢指，有關做法可避免侵犯居民私隱。

政府計劃修例，全面禁止在地盤吸煙。勞工處指，住宅維修工程項目在大廈外圍公眾地方屬禁煙範圍，但若維修地盤內有住客居住中的單位範圍內就可獲豁免。

勞工處副處長馮浩賢於本台節目《時事全方位》指，是參考了以往推行禁煙時的做法。

勞工處副處長馮浩賢：「大維修場景，可能居民一段長時間在地盤環境內，要他們完全不做某些行為，可能對他們的個人私隱或一些個人行為變了有點侵犯，所以都考慮到實際效果及執法上一些困難。我們都是覺得，豁免在居住環境內家中吸煙行為是合理的。」

有工會關注修例後局方會如何執法。

建造業總工會理事長周思傑：「法例都是要官方才可處罰，但另一件事就是，你要勞工處巡查得那麼密，似乎又不是那麼理想。當然我們在現場管理人員，現時我們都是這樣，會有部相機拍下你犯了甚麼，拍下你吸煙，我們就通報勞工處，然後發告票給他，我覺得這些是可以執行的。」

立法會議員管浩鳴認為最簡單的處理方法，是禁止工友帶煙進入地盤，若搜查時發現身上有煙或打火機，就可視為違法，又指日後如有需要可再作出修例。

#要聞