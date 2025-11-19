地稅及地價電子服務平台今推出 一站式管理及查詢相關事宜

【on.cc東網專訊】地政總署今日(19日)推出一站式「地稅及地價電子服務平台」，便利市民管理及查詢地政總署徵收的地稅或地價相關事宜。

市民即日起可登記帳戶，透過平台處理名下各個帳目的地稅或地價事宜，包括收取電子繳納通知書；查詢帳目結欠；查詢繳款紀錄；遞交網上申請，以及查詢申請狀況。地政總署會透過平台發出新的繳納通知書，並以電郵提醒用戶繳費。

市民亦可透過「智方便」流動應用程式登記帳戶和登入平台。平台設有「用戶指南」及「常見問題」欄目，協助用戶掌握和運用平台。

