地鐵車廂扮理髮拍片吸粉 4人遭行政處罰

【on.cc東網專訊】上海軌交警方近日依法查處一宗擾亂公共交通工具秩序案件，4名美容美髮從業人員為博眼球，在地鐵車廂擺拍理髮，各人最終被行政處罰。

網傳影片顯示，一名男子在地鐵車廂內為一名女子理髮，其後在評論留言中回應影片內容並非真實理髮行為，而是擺拍。上海軌交警方於上周五（10日）找到陳某等4名涉案人員。經查，陳某為上海某美容美髮店理髮師，為達到吸粉引流的目的，策劃並與店內尹某、胡某、趙某3名同事於上周四（9日）晚11時許在地鐵2號線車廂內擺拍。其後，陳某於當晚通過某社交平台將該影片發布，造成不良社會影響。

上海軌交公安提醒，地鐵作為人員密集的公共交通工具，其營運秩序與公共安全需要全體乘客共同維護，任何單位與個人都應當自覺遵守法律法規和公共秩序。網絡創作需堅守法律底線與公序良俗，切勿以「娛樂」、「擺拍」為名實施擾亂公共秩序的行為。

