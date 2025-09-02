地震預言嚇怕港客？日本觀光廳數據揭示7月住宿人數減少1.4%，港韓旅客跌幅最明顯

日本觀光廳最新公布數據顯示，今年7月全國賓館及旅館的住宿人次錄得5,640萬，比去年同期下跌1.4%，並已連續兩個月出現回落。當中，本地住宿人次下降1.1%，外國旅客則下跌2.5%。報道指出，來自香港及南韓的遊客受「日本上月將有大災難」的謠言影響，住宿人數出現明顯減少；同時，住宿及交通費用持續上漲，亦令不少日本人選擇減少旅遊支出。

日本觀光廳公布7月住宿數據，外國遊客人數明顯下跌，打破過去多月升勢。（ Getty Images ）

香港遊客跌四成 災難傳聞重創旅遊業

根據觀光廳詳細數據，今年6月外國人住宿數字雖然錄得1,412萬人次，創下6月份歷史新高，但香港遊客卻大跌41.5%，只有40萬人次。跌幅主要原因是，7月間在香港與南韓社交平台上盛傳「日本將發生大災難」的預言，對當地旅客的出行意欲帶來衝擊。雖然日本氣象廳多次澄清沒有任何科學根據，但謠言已經在香港以及南韓廣泛流傳，據觀光業者表示，部分訂單出現臨時取消，尤其以東京與關西地區的住宿需求受影響最明顯。韓國方面情況都差不多，7月住宿人數較去年同期減少1.8%。有旅遊業界人士透露，好多韓國遊客因為擔心地震而改去其他國家旅遊。Instagram上更有唔少KOL分享「避災攻略」，建議粉絲暫時唔好去日本，進一步加劇恐慌情緒。

社交媒體上流傳各種關於日本將有大災難的假消息，嚇退不少計劃訪日的遊客。（ Getty Images）

日本氣象廳多次發聲明澄清地震謠言，但未能完全消除遊客疑慮。（ Getty Images）

本地遊客都減少 住宿價格成另一痛點

觀光廳統計顯示，7月份5,640萬人次住宿當中，日本人佔4,217萬人次，外國人1,423萬人次。值得留意的是，日本人住宿數字已經連續多個月下跌，自2024年5月開始一直維持負增長，7月份跌1.1%，反映本地人都開始減少國內旅遊。

住宿價格高企是一個關鍵因素。根據數據，東京、大阪等主要城市的酒店房價較疫情前上升超過30%，部分熱門地區的business hotel每晚房價動輒過萬日圓。京都的旅館房間雖然有66.2%，但價格上升令好多日本家庭卻步。有日本網民在Twitter抱怨：「以前週末去箱根浸溫泉好平常，而家房價貴到寧願留家中。」專家分析，如果住宿價格持續高企，加上謠言影響未散，日本旅遊業可能面臨更大挑戰。

東京酒店區住宿率卻連續兩個月下跌，旅遊業面臨新挑戰。（ Getty Images）

日本各地酒店價格較疫情前大幅上升，令本地遊客都開始減少國內旅遊。（ Getty Images）

