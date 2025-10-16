坂井泉水鏡頭外的神秘真面！ 90年代歌姬不為人知的秘密！

神奈川女孩的意外星途

坂井泉水，這個名字一喊出來，90年代的回憶瞬間湧上心頭！1967年出生在神奈川縣平塚市的她，本名蒲池幸子，家裡五口人，她是老大。

從小跑田徑、打網球，後來還在第一不動產當過氣質滿分的接待小姐！

誰能想到，這位文靜的女孩會變成ZARD的靈魂主唱，用《別認輸》《搖擺的想念》唱哭無數人？🎵 她的故事簡直像部青春電影，充滿驚喜轉折！

從賽車皇后到樂壇傳奇

坂井泉水的出道前經歷，根本是個大反差！1988年被星探挖角，她以本名當起模特兒，1989年還從3000人裡殺出重圍，成為東映卡拉OK皇后，拍了Wink、中森明菜的MV。

1990年，她更當過日清杯麵的賽車皇后，顏值高到讓人懷疑人生！😍 1991年，她拍了寫真集《NOCTURNE》，

結果被Being公司社長長戶大幸一眼相中，改名坂井泉水，帶著ZARD單曲《Good-bye My Loneliness》炸裂出道，從此開啟90年代的音樂神話！

歌詞狂熱者的深夜靈感

坂井泉水對音樂的認真，真的讓人想給她跪了！她愛在黃昏到凌晨埋頭創作，歌詞改到錄音前一刻還在推敲，紙上滿是塗改痕跡，只為寫出最戳心的句子。

像《永遠》這首歌，融入了她愛的古典弦樂，聽起來就像走進歐洲古堡。🎻 她曾在2004年演唱會上說：「我超珍惜歌詞，希望你們能感受到。」

錄音完她會把半成品帶回家挑毛病，下次再把歌唱得更完美。這種偏執的態度，讓她的歌聲總能直擊靈魂深處！

鏡頭下的害羞小女孩

別看坂井泉水唱歌時氣場全開，她私下可是個鏡頭恐懼症患者！經紀人爆料，她一被攝影師盯著就超尷尬，擺姿勢拍不出好照片。

所以ZARD的CD封面多半是她的側顏，因為偷拍她錄音時的自然表情，反而美到不行！😜

她專注唱歌的樣子，完全不care鏡頭，工作人員都說：「這才是泉水最真實的魅力！」這種反差，讓粉絲愛她愛得更瘋狂。

席捲90年代的音樂女王

ZARD的歌有多厲害？《別認輸》《搖擺的想念》《MY FRIEND》每首都賣破百萬，簡直是90年代的國民金曲！小田急電鐵還把這兩首設為澀澤站的進站音樂，每次聽到都像穿越回那個年代。😌

她還出了四本詩詞集，像《POETRY SELECTION》的《負けないで》《マイフレンド》，字字句句都像她的心聲。連她的油畫都超有才，逝世後的展覽讓粉絲看了直掉淚。

與病魔的勇敢對抗

坂井泉水的後半生，卻是一場與病魔的硬仗。2000年起，她陸續得了子宮肌瘤、卵巢囊腫，2001年只能停工養病。2006年，她確診子宮頸癌，動了大手術，結果2007年癌細胞擴散到肺部。

她還是樂觀地計畫秋天復出，沒想到5月26日在醫院散步時，從樓梯摔落，頭部重傷，隔天就因腦挫傷離開了，年僅40歲。😢 她的離開，讓整個日本樂壇都愣住了。

粉絲與巨星的深情告別

坂井泉水走後，10萬名歌迷湧向東京、大阪的獻花台，青山的音樂葬更來了4萬多人，規模在戰後排第四！大黑摩季、B'z、倉木麻衣，甚至棒球傳奇長嶋茂雄都發了悼詞。

她的精選輯《Golden Best ～15th Anniversary～》衝回Oricon第六，DVD《Le Portfolio 1991-2006》直接稱霸音樂榜。

粉絲在留言板寫：「泉水的歌是我青春的BGM，永遠不想說再見。」她的影響力，至今還是樂壇的傳奇！😭

Japhub小編有話說

坂井泉水簡直是90年代的音樂精靈！她的歌聲像魔法，總能勾起最深的回憶，那份對歌詞的偏執和鏡頭前的害羞，讓她更有血有肉。

雖然她離開了，但《別認輸》《搖擺的想念》永遠活在我們心裡。小編每次聽ZARD，都覺得青春又回來了！😍

想重溫她的魅力？快把她的歌單loop起來，或去看看她的詩詞集，保證你會跟小編一樣，愛到無法自拔！