坂口健太郎男神不再？被爆出軌同居女友、曾戀永野芽郁

以「鹽顏男神」形象深植人心的日本演員坂口健太郎，近日被週刊爆料與同居多年的化妝師女友分手，原因竟是疑似出軌，更牽扯出他曾與人氣女星永野芽郁秘戀的內幕，消息一出立刻引發日本及香港粉絲熱議。

據日本傳媒導，坂口健太郎與圈外化妝師女友A子已同居多年，感情一向穩定，甚至一度傳出婚訊。然而，今年初兩人關係急速冷卻，最終分手。據身邊友人透露，分手主因是坂口「與其他女性有曖昧關係」，A子無法忍受而決定離開。

坂口健太郎早期飾演的角色多為「溫柔守護型」的男二或「治癒系」男友，加上在訪談中說話總是輕聲細語、態度謙遜，強化了其溫和、無害的形象，成功將一種「清淡的帥氣」變成了個人標誌。

報導又指出坂口在與A子交往期間，曾與合作《俺物語!!》時認識的永野芽郁發展過一段情。雖然雙方事務所極力否認，但據稱永野當時對坂口相當傾心，甚至曾為此與A子發生摩擦。

坂口健太郎一向以溫柔、專情的形象示人，這次爆出出軌疑雲，讓不少香港和日本粉絲大感失望。有網友翻出他過去受訪時曾表示「憧憬一段穩定關係」的言論，諷刺「男神形象徹底崩壞」；也有人感慨：「果然演藝圈的童話故事都是騙人的。」

事件爆發後，坂口的事務所至今尚未正面回應，僅表示「私事交由本人處理」，被質疑默認報導內容。日本網民更挖出坂口過去曾公開談論婚姻觀，表示「希望成為讓伴侶幸福的丈夫」，如今對比出軌爆料，被轟是「雙面人」。

至於被捲入風波的永野芽郁，其粉絲則紛紛為她抱不平，認為她只是過去式，不應再被拖下水。有事務所相關人士透露，永野現正專注於事業，對舊聞不予回應。

事件亦引起香港網友熱議，不少人大嘆「又一個男神幻滅」，有人笑言「果然靚仔靠不住」，但也有粉絲堅持「等官方回應」，希望事件另有內情。無論如何，坂口健太郎的「鹽顏男神」寶座，恐怕已搖搖欲墜。

近年坂口除了於日本之外 ，在韓國、台灣都累積了高人氣，今次醜聞傳出後，其「鹽顏男神」及「好青年」的公眾形象與此次事件有較大落差，導致不少粉絲，尤其是對他抱有「清純」、「專情」想像的粉絲感到失望和難以接受；其中韓國反應尤為強烈，感到被背叛；網路出現大量批評聲浪。

加上他目前未就事件作出正面回應，只透過經理人公司發表了被認為「缺乏誠意」的聲明（如「坂口太溫柔」）。如何誠懇地面對並說明，將是其能否修復形象的關鍵。

