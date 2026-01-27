坂口健太郎秘密飛台灣 與李準基開工拍新片

【on.cc東網專訊】34歲日本鹽系男神坂口健太郎，去年驚爆三角戀風波，被爆曾背同居多年的化妝師女友，暗撻假玉女永野芽郁，令其苦心經營的暖男形象幻滅。雖然被揭發渣男真面目，但坂口的演藝事業卻沒有很大影響。風塵撲撲的他，上周出席完意大利米蘭時裝周後，日前又秘密飛到台灣，與韓星李準基及台灣女星柯佳嬿為新劇開工。

連日來，坂口被當地網民野生捕獲在桃園機場第及迪化街等開工。身穿白恤衫及灰色西褲的他，神情凝重，不時與工作人員討論拍攝細節，相當投入。此外，有當地傳媒捕捉到他現身捷運明德站，拍攝英雄救美戲份，坂口在關鍵時刻拉開險被車撞倒的女高中生演員，場面驚險。收工後，坂口又被網民目擊與拍檔李準基到當地韓星最愛的韓國菜餐廳醫肚。

