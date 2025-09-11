坂口健太郎爆劈腿！與女友同居4年「同時追求永野芽郁」 公司認了：他沒把話說清楚

日本演藝圈爆出震撼彈！以清新形象著稱的34歲男星坂口健太郎，被《週刊文春》踢爆同時與兩位女性交往，不僅與大3歲的化妝師同居近4年、論及婚嫁，還疑似同時追求25歲女星永野芽郁，形成複雜的三角關係。

據報導，坂口健太郎與化妝師A子因2019年合作日劇《冤罪律師》相識交往，兩人同居近4年，女方已將他介紹給家人，甚至向友人透露「準備要結婚」。然而，坂口同時也跟合作多次的永野芽郁過從甚密，2022年在某場活動上偶然遇見後，更是展開熱烈追求，腳踏兩條船。

永野芽郁今年已兩度捲入小三風波。（圖片來源：永野芽郁IG mei_nagano0924official）

對此，永野芽郁的經紀公司證實：「向本人確認後，過去確實曾交往過，但當時不知道對方同時與另一位交往。」這段關係最終被A子發現，氣得直接拿坂口手機打給永野芽郁怒嗆：「不要靠近我的男人！」據悉，坂口原本已有跟A子分手的念頭，但因為不想傷害對方，最終仍繼續交往。

關於坂口健太郎和A子的現況，經紀公司「Tristone Entertainment」會長山本又一朗代為出面，承認兩人確實是曾經同居的關係，但因為對未來期望不一而選擇結束感情，「健太郎已下定決心分手。」目前坂口搬離兩人住所，等待女方找到新住處後就會徹底分開。會長嘆氣表示：「（健太郎）因為不想傷害對方而沒有把話說清楚，反而讓事情變得更複雜。」這場感情風暴恐對坂口健太郎的演藝事業造成嚴重打擊。

值得注意的是，這已是永野芽郁今年第二度捲入感情風波。4月她才被爆與已婚男星田中圭約會，如今又成為三角關係中的一員，形象再度受到考驗。

