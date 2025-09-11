Apple Watch 推量血壓 醫生指不等同醫療監測
坂口健太郎文春爆料的驚天秘密？永野芽郁三角戀背後的禁斷真相！

鹽系男神的情感風暴
哎呀，日本娛樂圈又炸鍋了！被譽為「鹽系男神」的坂口健太郎，2025年9月9日晚被爆與大他3歲的化妝師A子同居，經紀公司Tristone娛樂「坂口健太郎太溫柔」回應承認戀情，但預告隔天會有更多「禁忌三角戀」內幕。
果不其然，9月10日中午文春報導不僅點名波瑠、高畑充希，還爆出坂口在交往A子期間劈腿永野芽郁，氣得A子直接打電話怒嗆！這段感情糾葛，讓坂口選擇分手保星途，貴圈真亂啊。
時間線的錯綜複雜
坂口健太郎的感情史像連續劇一樣曲折！據文春報導，2015年夏天他與波瑠因合作電影《東京塔》傳戀情，多次被拍到用餐，但波瑠在大阪拍晨間劇，遠距離戀愛讓兩人分手。
2016年11月，他又與高畑充希因劇集《戀愛可以持續到天長地久》交往4年，甚至同居，2020年被爆分手。
A子是2019年因化妝師工作認識坂口，時間軸與高畑重疊，讓人懷疑是否劈腿。A子目前仍為波瑠的化妝師，但因尷尬沒告訴波瑠。這關係網，簡直像蜘蛛絲一樣纏繞！🕸
永野芽郁的介入風波
最勁爆的部分來了！坂口與永野芽郁兩度合作拍戲，2019年因共同擔任PRADA大使，在品牌餐會拉近距離。永野曾向朋友炫耀「被坂口猛追，很厲害吧！」
坂口朋友透露，他個性內斂，如果女方用「猛追」形容，肯定認真。兩人還大方在外牽手約會，永野抱著「反正坂口要結婚，被發現無所謂」的心態。
2023年11月底，坂口還參加永野的粉絲活動放閃。去年春天，A子發現後，坂口坦承，A子氣炸直接打給永野怒吼「不要靠近我的男人！」坂口本想選永野，但優柔寡斷繼續與A子交往。這三角戀，火藥味十足！🔥
田中圭的意外牽連
這事還沒完，竟牽扯出永野芽郁的另一緋聞對象田中圭！據文春，坂口一次喝燒酒爛醉，把田中圭認錯喊「小健」。田中知道永野與坂口的關係，雖忌妒但只能說「我沒忌妒喔」，永野則搪塞「當時沒辦法好好說話」。
田中圭朋友透露，這場面超尷尬。永野芽郁經紀公司回應文春：「過去確實交往過，但不知坂口同時與他人交往。」坂口公司則證實同居，但坂口下定決心分手，專心事業邁向國際。這圈子，關係錯綜複雜！🤯
網友熱議的道德爭議
文春爆料一出，X和論壇炸開！@nhk_news po文坂口辭職相關，但粉絲轉向討論感情：「坂口太溫柔還是太花心？」「永野被騙好可憐🙏」。
台灣網友在Yahoo留言「貴圈真亂」「韓國粉絲肯定崩潰」。日本網友說「坂口為了星途分手，太自私！」還有網友開玩笑「A子打電話那幕，像日劇情節😅」。這熱議，讓坂口的形象蒙上陰影，但也顯示他的高人氣！📲
經紀公司的包容態度
坂口經紀公司Tristone娛樂高層山本又一朗回應文春，形容坂口「太溫柔」，過去教訓他「跟女生交往，不要做不想發生在姊妹身上的事」。
這包容態度，讓人好奇公司如何處理危機。永野芽郁公司承認過去交往但不知坂口有女友，顯示她被蒙在鼓裡。這事件，凸顯娛樂圈的複雜人際！🎭
Japhub小編有話說
哈哈，坂口健太郎這波感情八卦真像肥皂劇！從劈腿到怒嗆，時間線錯綜讓人眼花。雖然道德爭議大，但他的星途還在閃耀。
各位覺得他該怎麼收尾？快留言分享你的看法，小編已經吃瓜吃撐了！
