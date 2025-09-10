坂口健太郎、永野芽郁陷「三角關係」風波，令「Prada魔咒」再現？

坂口健太郎也不敵Prada魔咒？據日本媒體《週刊文春》揭露，他與年長造型師同居4年，卻同時與Prada品牌大使永野芽郁暗生情愫，陷「曖昧三角戀」風波。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

報導指出，約三年前，坂口與永野因共演《俺物語!!》及《假面病棟》培養深厚情誼，彼此自稱「如兄妹般親近」。2022年，坂口成為Prada大使，與永野在品牌晚宴重逢，互動親暱。永野曾公開笑稱：「坂口健太郎在熱烈追求我！」暗示關係升溫。

廣告 廣告

此三角戀曝光後，坂口選擇與造型師分手，專心演藝事業。經紀公司坦言，他為感情糾葛苦惱，已搬離同居公寓，與造型師分居。永野方則回應：「確認後，過去確有交往，但不知他同時與他人交往。」

2000年《假面病棟》劇照

坂口健太郎是誰？是近年大熱的34歲日本男藝人，他以183cm高度、清秀白皙的外表，被譽為近年的「鹽顏系男神」，前陣子更與BLACKPINK Lisa合作拍攝MV，在亞洲甚至國際的人氣度都很高。

（Getty Images）

（Getty Images）

永野芽郁又是誰呢？是一位樣子甜美，有「微笑小仙女」之稱的25歲日本火紅女藝人，剛剛在本年度4月才被爆出與《大叔的愛》日劇人夫男演員田中圭搭上，更被拍到二人在遊樂園約會的照片，不到半年的9月又陷入感情風波。

（Getty Images）

（Getty Images）

「Prada魔咒」再現？坂口健太郎、永野芽郁，與前陣子也陷入醜聞的金秀賢也是Prada代言人。這次再現永野芽郁，甚至見到坂口健太郎也陷入感情問題醜聞，令網民也不禁說，「Prada魔咒」再現、「Prada又成為最大苦主」。

永野芽郁事件又涉及Prada？「Prada魔咒」再成為熱話

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping