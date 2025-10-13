不斷更新｜累計 12 名議員宣布棄選立法會
他從日劇男神變咖啡大叔？坂口憲二的逆襲人生藏什麼？
摔角世家的硬漢養成記
坂口憲二，聽到這名字是不是馬上想到那185cm的陽光硬漢？😎 1975年11月8日，他出生在東京世田谷區，爸爸可是摔角界的傳奇「世界之荒鷲」坂口征二！小時候跟老爸練武術，練到柔道二段，
還在節目裡爆料：「小時候偷東西，被我爸揍到趴在地上，現在想想他力氣真的太猛！」這硬派童年讓他在X上被粉絲笑稱：「憲二哥小時候肯定是摔角場上的小霸王！💪」
雖然從小就想當演員，但高中畢業考大學失敗，人生一度卡關，直到老爸把他送去夏威夷東海大學，學英文、愛上衝浪，才找到新方向！
模特兒起步，螢幕初登場
1998年，坂口憲二從夏威夷回來，憑著高挑身材和帥氣臉蛋，直接被《MEN'S CLUB》雜誌挖去當模特兒，粉絲瞬間瘋狂！😍 1999年，他在日劇《真情姐妹花》（TBS）初次亮相，
雖然是小配角，但那股陽光氣場已經讓人挪不開眼。2000年，他在《世界逗留記》萬那杜特輯大秀肌肉，幾乎全裸出鏡，X上老粉回顧：「那畫面太炸了，憲二哥的身材直接滿分！🔥」
他不想靠老爸名氣，靠自己一步步闖，2002年主演《精霊流し〜あなたを忘れない〜》（NTV），還拿下エランドール新人獎，正式站穩演員圈！
日劇天王，醫龍席捲全場
到了2000年代，坂口憲二直接化身日劇男神！🌟 2006年的《醫龍-Team Medical Dragon-》（TBS）是他巔峰之作，飾演天才外科醫生朝田龍太郎，硬漢外表藏著細膩演技，讓觀眾和業界都驚嘆！
這系列一直拍到2014年，成日劇經典。他在訪談笑說：「演醫龍讓我學會更認真對待每個角色。」2004年的電影《機関車先生》（東映）也超催淚，飾熱血老師感動一票人。
粉絲在Instagram（@therisingsuncoffee，26.7萬粉）留言：「憲二的醫龍，帥到我心跳加速！😍」X上網友喊：「那年代的坂口，簡直是日劇界的無敵戰神！」
八卦滿天飛，柔道場的愛情
坂口憲二的感情路也很精彩！😏 2002年，他因《天體觀測》（NTV）跟小雪談戀愛，被雜誌偷拍，戀情公開！可惜兩人聚少離多，2005年和平分手，還保持朋友關係，老爸還送花籃祝福小雪的新道場！
2006年，傳他跟《醫龍》共演的稻森泉熱戀，事務所只笑回「感情不錯」，但又有人爆他其實暗戀水川麻美，X上粉絲八卦：「憲二哥這桃花運，比劇情還狗血！😜」
2014年，他低調跟京都餐廳老闆娘結婚，當時她懷孕兩月，後來生了三個寶（2014、2016、2018年）。網友感動：「從單身貴族到奶爸，憲二好暖！」
罕病來襲，人生大轉彎
2018年，坂口憲二突然宣布得了「特発性大腿骨頭壊死症」，要無限期停工！😱 這消息像晴天霹靂，粉絲在X上哭喊：「憲二哥一定要好起來，我們等你回來！」
他跟事務所ケイダッシュ約滿後，專心養病，還轉行學咖啡焙煎，2018年在千葉九十九里開焙煎所，2019年東京開「The Rising Sun Coffee」，2021年再開二號店！
他在HUFFPOST訪談說：「咖啡讓我找到新人生，像重新站穩腳步。」粉絲在Instagram狂讚：「從醫龍到咖啡師，憲二哥還是帥到炸！☕」
霸氣回歸，螢幕再燃燒
2023年，坂口憲二像戰士回歸！🎉 3月，他拍サントリー生啤CM《海のために生きる人》，硬漢魅力回來啦！5月，他在《風間公親-教場0-》（CX）第5話復出，跟木村拓哉19年後再同框，
X上粉絲嗨翻：「憲二哥回來了，還是那個超man的感覺！😭」9月，他創個人事務所「OFFICE BLACK TREE」，宣布全面復出！2024年，他接拍EDWIN 503、ボルボXC90等CM，
2025年回歸《続・続・最後から二番目の恋》（CX），跟小泉今日子再續前緣。網友直呼：「這復出簡直像電影續集，超燃！🔥」
硬漢的柔情，咖啡香裡的真我
坂口憲二不只是螢幕型男，私下超有血有肉！😄 他是柔道二段，還連續三年為世界柔道大賽旁述，專業到體育界都說：「他當主播比演員還行！」
他在《今夜一杯いっちゃう？》聊當爸日常，笑說：「三個小孩讓我忙到不行，但樂在其中！」他愛衝浪、高爾夫，還親手烘咖啡豆，
訪談裡說：「夏威夷改變了我，家庭是我的最大後盾。」粉絲在Instagram留言：「去憲二哥的咖啡店，感覺喝一口就元氣滿滿！💪」他的真性情，讓X上討論熱度爆棚！
Japhub小編有話說
坂口憲二從摔角之子到日劇天王，再從罕病低谷變身咖啡大叔，這人生劇本簡直比《醫龍》還精彩！😆
他的硬漢外表、暖爸內心，還有那杯親手烘的咖啡，哪個不讓人愛到不行？
你懷念他的哪部劇？還是想衝去咖啡店找他聊天？快來留言分享你的坂口憲二故事，Japhub等你一起嗨！
