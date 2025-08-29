坂本龍一聯乘 POTR 推出 12 吋黑膠專用托特包款

Ryuichi Sakamoto X Potr

POTR 與 sakamotocommon 攜手推出印花托特包系列，向傳奇作曲家 Ryuichi Sakamoto 致敬。

每款托特包飾有以 Sakamoto 為靈感設計的圖像，隨包附送特別版黑膠，並將於 8 月 30 日配合大阪 Ryuichi Sakamoto 展覽同步發售。

POTR 今次正式聯手 sakamotocommon，紀念日本作曲家坂本龍一 Ryuichi Sakamoto；一系列圖像托特包將與於大阪梅田 VS. (Bunka Souvenirs) 舉行的「sakamotocommon 1970/2025/OSAKA/RYUICHI SAKAMOTO」展覽同步亮相。

這款印花肩背袋專為收納 12 吋黑膠而設，袋面由設計單位 GOO CHOKI PAR 以坂本龍一為題操刀，捕捉已故大師演出瞬間，並透過多層次、多色印刷呈現，合共 4 款配色。POTR 補充：「圖像色調分別為貫穿 1970 與 2025 兩屆世界博覽會的未來感藍／紅，以及象徵『靜默之聲』的黑／白。」

每件商品附送黑膠《Ryuichi Sakamoto: Playing the Baschet》，重現坂本龍一兒時在 1970 大阪世博見到的 Baschet 聲音雕塑。這亦是他於 2023 年離世後首度面世的未發表錄音。

坂本龍一以震撼人心的電影配樂而聞名，生涯創作橫跨鋼琴獨奏、爵士、electro-funk、glitch 及 ambient 等多個領域。2024 年底，東京現代美術館呈獻大型回顧展《Ryuichi Sakamoto: seeing sound, hearing time》，細數他最具影響力的創作篇章。

坂本龍一 x POTR 聯乘系列將於 2025 年 8 月 30 日（星期六）在 PORTER 及 VS. (Bunka Souvenirs) 展覽現場率先登場。

